Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песню из Белоруссии не допустили на «Евровидение-2021»

04:40

Фото: webrelax.com



Организаторы творческого конкурса пояснили, что заявленная на "Евровидение" от Белоруссии композиция может поставить "под сомнение неполитический характер" мероприятия.



В результате Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию.



Предложенная к участию в конкурсе "Евровидение" песня "Я научу тебя" белорусской группы "Галасы ЗМеста" в ее нынешнем виде не может быть включена в программу. Как указано в заявлении на сайте союза - организатора мероприятия, соответствующее извещение уже было направлено Белтелерадиокомпании (БТРГ, отвечает за этап национального отбора на конкурс).



Представители оргкомитета предложили белорусам изменить композицию и прислать им скорректированный вариант либо вообще подобрать новую песню, которая не будет нарушать правила проведения "Евровидения". Иначе Белоруссия может потерять право участия в конкурсе в этом году.



В этом году конкурс "Евровидение" будет проводиться уже в 65-й раз. Зрелищное мероприятие состоится в Роттердаме. Всем участникам из-за продолжающейся пандемии коронавируса будут нужно соблюдать социальную дистанцию и за пять суток до вылета в Нидерланды сдать анализ на COVID.



Россию на "Евровидении" в этом году будет представлять певица Manizha. 29-летняя артистка таджикского происхождения сумела обойти группы "2Маши" и Therr Maitz, став лидером всенародного голосования. В Роттердаме она выступит с композицией Russian Woman ("Русская женщина").



Автор: Злата Богатова

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