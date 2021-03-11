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Суд отклонил жалобу на принудительную госпитализацию якутского шамана Габышева
11.3.2021 13:27
Фото: sm-news.ru
Верховный суд Якутии постановил оставить без изменений решение, вынесенное ранее Якутским городским судом, который отправил на принудительное лечение Александра Габышева.
В тот момент местный житель, называющий себя шаманом, вновь собирался в "поход на Москву".
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, жалобу подавали адвокаты шамана. По его словам, после получения мотивированного определения защитники намереваются оформить кассационную жалобу.
Прянишников пояснил, что суд, отказавшийся удовлетворить апелляционную жалобу, рассматривал заявление защитников Габышева тем же составом, что и подобные дела в его отношении в прошлом году. Адвокаты заявили отвод, однако получили отказ.
Защитники Габышева также просили суд заслушать заключение независимого психиатра Владимира Каверина. По мнению специалиста, который ранее подготовил рецензию на заключение врачебной комиссии, необходимости в принудительной госпитализации шамана не было. Суд приобщил рецензию к материалам дела, но отказался вызывать Каверина.
Суд также не согласился с аргументами адвокатов, которые считали необходимым провести комплексную судебно-психиатрическую экспертизу в медицинском учреждении другого региона РФ, отметил Прянишников. Выступивший на заседании врач Якутского психоневрологического диспансера заявил, что состояние пациента на фоне лечения "становится только лучше".
Напомним, весной 2019 года Александр Габышев направился в пешее путешествие протяженностью около 8 тыс. км. Он вышел из Якутии в направлении Москвы, собираясь "изгнать" главу государства, чтобы "восстановить народовластие". Спустя несколько месяцев в отношении якутского шамана было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму.
После ряда задержаний эксперты вынесли решение о признании Габышева невменяемым. В мае прошлого года он был принудительно помещен на лечение в Якутский психоневрологический диспансер, где оставался вплоть до 22 июля. Покинув учреждение, Габышев выражал намерение уделить внимание своему здоровью, разобраться с документами и решить вопрос с трудоустройством.
В начале минувшего февраля суд удовлетворил иск психдиспансера о принудительной госпитализации Габышева. Позже представители СКР соообщили о том, что Габышев атаковал одного из полицейских, сопровождавших врачей, с использованием кустарно изготовленного холодного оружия.
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