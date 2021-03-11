ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Донбассе вновь ведутся бои
В Донбассе вновь ведутся бои
Норвежский лыжник Нортуг будет отбывать срок в наркоклинике
Норвежский лыжник Нортуг будет отбывать срок в наркоклинике
Суд отклонил жалобу на принудительную госпитализацию якутского шамана Габышева
Суд отклонил жалобу на принудительную госпитализацию якутского шамана Габышева
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минтруд может отменить выплаты детских пособий «подозрительно бедным» семьямМинтруд может отменить выплаты детских пособий «подозрительно бедным» семьям
Глава Минздрава Словакии покидает пост из-за скандала со «Спутником V»Глава Минздрава Словакии покидает пост из-за скандала со «Спутником V»
Песню из Белоруссии не допустили на «Евровидение-2021»Песню из Белоруссии не допустили на «Евровидение-2021»
Италия и Норвегия вслед за Данией приостановили использование вакцины AstraZenecaИталия и Норвегия вслед за Данией приостановили использование вакцины AstraZeneca
В Киргизии на празднике отравились 30 человек, двое скончалисьВ Киргизии на празднике отравились 30 человек, двое скончались

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Роман в стиле югенд (продолжение)Роман в стиле югенд (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Суд отклонил жалобу на принудительную госпитализацию якутского шамана Габышева


11.3.2021 13:27
Суд отклонил жалобу на принудительную госпитализацию якутского шамана ГабышеваФото: sm-news.ru

Верховный суд Якутии постановил оставить без изменений решение, вынесенное ранее Якутским городским судом, который отправил на принудительное лечение Александра Габышева.

В тот момент местный житель, называющий себя шаманом, вновь собирался в "поход на Москву".

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, жалобу подавали адвокаты шамана. По его словам, после получения мотивированного определения защитники намереваются оформить кассационную жалобу.

Прянишников пояснил, что суд, отказавшийся удовлетворить апелляционную жалобу, рассматривал заявление защитников Габышева тем же составом, что и подобные дела в его отношении в прошлом году. Адвокаты заявили отвод, однако получили отказ.

Защитники Габышева также просили суд заслушать заключение независимого психиатра Владимира Каверина. По мнению специалиста, который ранее подготовил рецензию на заключение врачебной комиссии, необходимости в принудительной госпитализации шамана не было. Суд приобщил рецензию к материалам дела, но отказался вызывать Каверина.

Суд также не согласился с аргументами адвокатов, которые считали необходимым провести комплексную судебно-психиатрическую экспертизу в медицинском учреждении другого региона РФ, отметил Прянишников. Выступивший на заседании врач Якутского психоневрологического диспансера заявил, что состояние пациента на фоне лечения "становится только лучше".

Напомним, весной 2019 года Александр Габышев направился в пешее путешествие протяженностью около 8 тыс. км. Он вышел из Якутии в направлении Москвы, собираясь "изгнать" главу государства, чтобы "восстановить народовластие". Спустя несколько месяцев в отношении якутского шамана было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму.

После ряда задержаний эксперты вынесли решение о признании Габышева невменяемым. В мае прошлого года он был принудительно помещен на лечение в Якутский психоневрологический диспансер, где оставался вплоть до 22 июля. Покинув учреждение, Габышев выражал намерение уделить внимание своему здоровью, разобраться с документами и решить вопрос с трудоустройством.

В начале минувшего февраля суд удовлетворил иск психдиспансера о принудительной госпитализации Габышева. Позже представители СКР соообщили о том, что Габышев атаковал одного из полицейских, сопровождавших врачей, с использованием кустарно изготовленного холодного оружия.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Китае могут не пропустить в прокат «Землю кочевников»В Китае могут не пропустить в прокат «Землю кочевников»
СМИ: Елизавета II обсудит интервью с принцем Гарри по телефонуСМИ: Елизавета II обсудит интервью с принцем Гарри по телефону
Песню из Белоруссии не допустили на «Евровидение-2021»Песню из Белоруссии не допустили на «Евровидение-2021»
Под Волгоградом несколько сел попали под карантин по бешенствуПод Волгоградом несколько сел попали под карантин по бешенству
Глава Минздрава Словакии покидает пост из-за скандала со «Спутником V»Глава Минздрава Словакии покидает пост из-за скандала со «Спутником V»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru