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Суд удовлетворил иск психдиспансера о принудительной госпитализации шамана Габышева


2.2.2021 19:30
Суд удовлетворил иск психдиспансера о принудительной госпитализации шамана ГабышеваФото: seraphim.com.ua

Якутский городской суд снова удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном помещении на лечение местного жителя Александра Габышева, который называет себя шаманом и ранее планировал "поход на Москву".

Правозащитники намерены обжаловать это решение в Верховном суде региона, передает агентство "Интерфакс".

В качестве обоснования для принудительной госпитализации в иске указывалось, что Александр Габышев вновь делает "громкие заявления в СМИ", пояснил координатор правозащитной организации "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. По его словам, адвокаты приобщили к материалам дела заключение независимого психиатра. По мнению этого эксперта, каких-либо показаний к безотлагательной госпитализации Габышева нет.

Кроме того, защита ходатайствовала о проведении допроса специалиста, который бы мог бы прокомментировать сделанное им заключение, однако суд отказался отложить разбирательство до прибытия в Якутск специалиста.

Ранее правозащитники сообщили о том, что сотрудники полиции явились к Габышеву домой, после чего увезли его в психдиспансер.

Представители медучреждения, подтвердив сведения о принудительной госпитализации Габышева, пояснили, что его состояние ранее было достаточно стабильным. С июля прошлого года, когда пациент был выписан, он продолжал принимать назначенные ему лекарственные средства. В конце прошлого года во время очередного приема Габышев выразил намерение отказаться от лечения, и в январе 2020 года в поликлиник уже не появился.

В подобных случаях, когда пациенты, нуждающиеся в активном наблюдении, отказываются лечиться, медики должны предпринимать меры, в частности, выезжая на дом. Если пациенты не открывают им либо не хотят разговаривать со специалистами, привлекаются полицейские, заявили представители медучреждения.

Напомним, весной 2019 года Александр Габышев направился в пешее путешествие протяженностью около 8 тыс. км. Он вышел из Якутии в направлении Москвы, собираясь "изгнать" главу государства, чтобы "восстановить народовластие". Спустя несколько месяцев в отношении якутского шамана было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму.

После ряда задержаний эксперты вынесли решение о признании Габышева невменяемым. В мае прошлого года он был принудительно помещен на лечение в Якутский психоневрологический диспансер, где оставался вплоть до 22 июля. Покинув учреждение, Габышев выражал намерение уделить внимание своему здоровью, разобраться с документами и решить вопрос с трудоустройством.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 658

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