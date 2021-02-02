|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Суд удовлетворил иск психдиспансера о принудительной госпитализации шамана Габышева
2.2.2021 19:30
Фото: seraphim.com.ua
Якутский городской суд снова удовлетворил иск республиканского психоневрологического диспансера о принудительном помещении на лечение местного жителя Александра Габышева, который называет себя шаманом и ранее планировал "поход на Москву".
Правозащитники намерены обжаловать это решение в Верховном суде региона, передает агентство "Интерфакс".
В качестве обоснования для принудительной госпитализации в иске указывалось, что Александр Габышев вновь делает "громкие заявления в СМИ", пояснил координатор правозащитной организации "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. По его словам, адвокаты приобщили к материалам дела заключение независимого психиатра. По мнению этого эксперта, каких-либо показаний к безотлагательной госпитализации Габышева нет.
Кроме того, защита ходатайствовала о проведении допроса специалиста, который бы мог бы прокомментировать сделанное им заключение, однако суд отказался отложить разбирательство до прибытия в Якутск специалиста.
Ранее правозащитники сообщили о том, что сотрудники полиции явились к Габышеву домой, после чего увезли его в психдиспансер.
Представители медучреждения, подтвердив сведения о принудительной госпитализации Габышева, пояснили, что его состояние ранее было достаточно стабильным. С июля прошлого года, когда пациент был выписан, он продолжал принимать назначенные ему лекарственные средства. В конце прошлого года во время очередного приема Габышев выразил намерение отказаться от лечения, и в январе 2020 года в поликлиник уже не появился.
В подобных случаях, когда пациенты, нуждающиеся в активном наблюдении, отказываются лечиться, медики должны предпринимать меры, в частности, выезжая на дом. Если пациенты не открывают им либо не хотят разговаривать со специалистами, привлекаются полицейские, заявили представители медучреждения.
Напомним, весной 2019 года Александр Габышев направился в пешее путешествие протяженностью около 8 тыс. км. Он вышел из Якутии в направлении Москвы, собираясь "изгнать" главу государства, чтобы "восстановить народовластие". Спустя несколько месяцев в отношении якутского шамана было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму.
После ряда задержаний эксперты вынесли решение о признании Габышева невменяемым. В мае прошлого года он был принудительно помещен на лечение в Якутский психоневрологический диспансер, где оставался вплоть до 22 июля. Покинув учреждение, Габышев выражал намерение уделить внимание своему здоровью, разобраться с документами и решить вопрос с трудоустройством.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|