|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Скончалась автор детективов Татьяна Полякова
9.3.2021 12:03
Фото: stolica-s.su
Российская писательница Татьяна Полякова, ставшая известной как автор многочисленных детективов, умерла на 62-м году жизни во Владимире.
Об этом рассказала ее менеджер Валерия Сергеева.
Представительница автора пояснила, что писательница Татьяна Полякова в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. По словам Валерии Сергеевой, прощание с писательницей пройдет завтра, 10 марта. Церемония состоится в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.
Как указано на официальном сайте издательства "Эксмо", где выпускались произведения Поляковой, она успела опубликовать свыше девяноста книг. Полякова родилась в городе Владимире, где и проживала вплоть до последних дней.
Татьяна Полякова по праву считалась звездой авантюрного детектива, входя число наиболее издаваемых отечественных авторов. В прошлом писательница получила ряд литературных премий.
Произведения Поляковой стали основой для таких популярных фильмов как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой, "Черта с два". По ним также были созданы многосерийные картины "Тень стрекозы", "Как бы не так" и "Строптивая мишень".
Ранее стало известно о смерти актера Ивана Марченко, у которого несколько лет назад врачи диагностировали онкологическое заболевание. Артист стал популярен после ролей в сериалах "Возвращение Мухтара", "Ментовские войны" и "Сваты".
Актеру было лишь сорок три года, в последнее время он отошел от съемок, чтобы сконцентрироваться на лечении. Марченко прошел несколько хирургических вмешательств и курсов лечения, но победить рак не удалось. Последнее время артист жил в Киеве.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|