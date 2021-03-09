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Скончалась автор детективов Татьяна Полякова


9.3.2021 12:03
Скончалась автор детективов Татьяна ПоляковаФото: stolica-s.su

Российская писательница Татьяна Полякова, ставшая известной как автор многочисленных детективов, умерла на 62-м году жизни во Владимире.

Об этом рассказала ее менеджер Валерия Сергеева.

Представительница автора пояснила, что писательница Татьяна Полякова в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. По словам Валерии Сергеевой, прощание с писательницей пройдет завтра, 10 марта. Церемония состоится в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Как указано на официальном сайте издательства "Эксмо", где выпускались произведения Поляковой, она успела опубликовать свыше девяноста книг. Полякова родилась в городе Владимире, где и проживала вплоть до последних дней.

Татьяна Полякова по праву считалась звездой авантюрного детектива, входя число наиболее издаваемых отечественных авторов. В прошлом писательница получила ряд литературных премий.

Произведения Поляковой стали основой для таких популярных фильмов как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой, "Черта с два". По ним также были созданы многосерийные картины "Тень стрекозы", "Как бы не так" и "Строптивая мишень".

Ранее стало известно о смерти актера Ивана Марченко, у которого несколько лет назад врачи диагностировали онкологическое заболевание. Артист стал популярен после ролей в сериалах "Возвращение Мухтара", "Ментовские войны" и "Сваты".

Актеру было лишь сорок три года, в последнее время он отошел от съемок, чтобы сконцентрироваться на лечении. Марченко прошел несколько хирургических вмешательств и курсов лечения, но победить рак не удалось. Последнее время артист жил в Киеве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 202

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