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Умер актер Иван Марченко из сериала «Возвращение Мухтара»
06:35
Фото: kinomania.ru
В Киеве ушел из жизни киноартист Иван Марченко, сообщает в своем Facebook студия LeDoyen Studio.
Актеру было лишь сорок три года, он несколько лет вел борьбу с серьезным недугом.
Несколько лет назад врачи диагностировали у Ивана Марченко онкологическое заболевание. Актер отошел от съемок, чтобы сконцентрироваться на лечении. Он прошел несколько хирургических вмешательств и курсов лечения, но победить рак не удалось.
Представители киностудии, сообщив о кончине Марченко, называют его не только очень талантливым актером, но и замечательным человеком. 27 февраля он отметил свой последний день рождения.
Иван Марченко стал известен после ролей в таких многосерийных фильмах как "Возвращение Мухтара", "Ментовские войны" и "Сваты".
Осенью 2017 года в Москве скончалась актриса Наталья Юнникова, сыгравшая в сериале "Возвращение Мухтара" следователя Василису Михайлову. Причиной смерти 37-летней артистки стала травма головы, полученная в результате неудачного падения.
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