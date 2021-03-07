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Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье
7.3.2021 21:21
Фото: primgazeta.ru
Сотрудникам полиции Подмосковья удалось задержать молодого человека, подозреваемого в убийстве четырех человек, передает ТАСС.
Жертвами преступления, совершенного в Ликино-Дулеве, стала женщина и трое ее внуков.
Со ссылкой на источник в экстренных службах Московской области отмечается, что в причастности к гибели четырех человек подозревается является сын убитой женщины. К настоящему времени он уже задержан. Как стало известно, молодой человек находится в неадекватном состоянии.
О случившемся известно, что мать погибших детей утром оставила их с бабушкой, после чего отправилась по делам. Возвратившись вечером, она не смогла открыть входную дверь и была вынуждена обратиться за помощью к спасателям.
Когда дверь была вскрыта, бабушка и трое ее внуков, восьми, трех и двух лет уже были мертвы. По предварительным выводам экспертов, причиной смерти стали ножевые ранения.
Ранее в Екатеринбурге был задержан школьник, подозреваемый в убийстве собственных родителей и младшей сестры.
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