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В Екатеринбурге задержан подросток, подозреваемый в тройном убийстве
05:02
Фото: time56.ru
К гибели семьи в Прикамье, по уточненным данным, причастен молодой человек 2004 г.р.
По версии следствия, расправившись с родителями и сестрой, он отправился в соседний регион и был задержан в Екатеринбурге.
Первоначально правоохранительные органы объявили в розыск мужчину 1980 г.р., являвшегося супругом погибшей женщины. Однако выяснилось, что родственники жертв тройного убийства не смогли удостоверить их личность.
Как указано на официальном сайте СК России, подозреваемым в совершении преступления оказался сын погибших. Правоохранители установили, что молодой человек находится в Екатеринбурге, вскоре после чего он был задержан. Сейчас подростка уже доставляют в Пермский край.
Трагедия случилась вечером минувшего понедельника, 1 марта, на территории поселка Октябрьский. Местный житель зарубил топором мать, отца и сестру 2008 г.р. После этого он на такси отправился в соседний регион. Мотивы нападения предстоит выяснить следователям.
Представители СКР пояснили, что родственники погибших сначала ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Близкие жертв убийства не смогли узнать отца семейства, внешность которого была сильно обезображена из-за множественных ранений.
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