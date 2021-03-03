ИнтерНовости - новости в стране и мире
ФСБ предотвратила теракт под Калининградом
ФСБ предотвратила теракт под Калининградом
Мошенники используют новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
Мошенники используют новую схему обмана под видом выплат с «Госуслуг»
Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Евросоюз начинает экспертизу вакцины «Спутник V»Евросоюз начинает экспертизу вакцины «Спутник V»
ФСБ предотвратила теракт под КалининградомФСБ предотвратила теракт под Калининградом
Ученые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусомУченые выявили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом
Умер актер Иван Марченко из сериала «Возвращение Мухтара»Умер актер Иван Марченко из сериала «Возвращение Мухтара»
На Камчатке остановился один из лавовых потоков извергающегося Ключевского вулканаНа Камчатке остановился один из лавовых потоков извергающегося Ключевского вулкана

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Екатеринбурге задержан подросток, подозреваемый в тройном убийстве


05:02
В Екатеринбурге задержан подросток, подозреваемый в тройном убийствеФото: time56.ru

К гибели семьи в Прикамье, по уточненным данным, причастен молодой человек 2004 г.р.

По версии следствия, расправившись с родителями и сестрой, он отправился в соседний регион и был задержан в Екатеринбурге.

Первоначально правоохранительные органы объявили в розыск мужчину 1980 г.р., являвшегося супругом погибшей женщины. Однако выяснилось, что родственники жертв тройного убийства не смогли удостоверить их личность.

Как указано на официальном сайте СК России, подозреваемым в совершении преступления оказался сын погибших. Правоохранители установили, что молодой человек находится в Екатеринбурге, вскоре после чего он был задержан. Сейчас подростка уже доставляют в Пермский край.

Трагедия случилась вечером минувшего понедельника, 1 марта, на территории поселка Октябрьский. Местный житель зарубил топором мать, отца и сестру 2008 г.р. После этого он на такси отправился в соседний регион. Мотивы нападения предстоит выяснить следователям.

Представители СКР пояснили, что родственники погибших сначала ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Близкие жертв убийства не смогли узнать отца семейства, внешность которого была сильно обезображена из-за множественных ранений.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Земфира представила первый за восемь лет студийный альбомЗемфира представила первый за восемь лет студийный альбом
В Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестныхВ Мексике 11 человек стали жертвами нападения неизвестных
В Испании задержан доктор Блюм, обвиняемый в хищении более 29 млн рублейВ Испании задержан доктор Блюм, обвиняемый в хищении более 29 млн рублей
Скончался основатель Папуа — Новой ГвинеиСкончался основатель Папуа — Новой Гвинеи
Премьер-министр Венгрии поставил китайскую прививку от COVID-19Премьер-министр Венгрии поставил китайскую прививку от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru