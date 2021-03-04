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Мишустин сделал прогноз о сроках массовой вакцинации
12:31
Фото: pkokprf.ru
Массовая вакцинация от COVID-19 в нашей стране преимущественно завершится уже до осени, считает Михаил Мишустин.
С таким прогнозом премьер-министр РФ выступил в ходе сегодняшнего визита в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", который находится в Новосибирске.
Глава кабмина указал на важность создания вакцины "ЭпиВакКорона", разработки препарата и запуска его в массовое производство. Михаил Мишустин также выразил надежду на увеличение объемов промышленного производства уже в скором времени. Это позволит окончить процесс вакцинации российского населения "до соответствующей волны", и "неважно, когда это будет", сказал премьер.
Руководитель центра Ринат Максютов анонсировал пересмотр стратегии развития "Вектора", которая будет представлена уже совсем скоро. По его словам, обновления стали возможными благодаря опыту, накопленному сотрудниками в период пандемии коронавируса.
Накануне Мишустин предположил, что за счет массовой вакцинации в России уже к осени получится свести к минимуму возможные риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный для профилактики заражения COVID-19, разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Накануне Европейское агентство лекарственных средств (EMA) запустило процедуру экспертизы регистрационного досье созданного в РФ препарата от коронавируса "Спутник V". Как отмечалось в сообщении РФПИ, официальное одобрение со стороны EMA даст возможность обеспечить препаратом против коронавируса 50 млн жителей ЕС. Они смогут получить доступ к вакцине "Спутник V" уже с июня этого года.
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