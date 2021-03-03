Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Евросоюз начинает экспертизу вакцины «Спутник V»

13:47

Фото: verelq.am



Европейское агентство лекарственных средств (EMA) запустило процедуру последовательной экспертизе регистрационного досье созданного в РФ "Спутника V".



Об этом передает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).



По данным РФПИ, российскую вакцину от коронавируса будет проверять Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения ЕМА. Специалисты уже изучили отчеты о результатах исследований вакцины "Спутник V" - лабораторных и клинических этапов.



В сообщении указано, что EMA намерено оценить уровень соответствия российской вакцины стандартам по эффективности и безопасности, которые установлены в Евросоюзе.



Как пояснил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, официальное одобрение со стороны EMA даст возможность обеспечить препаратом против коронавируса 50 млн жителей ЕС. По его словам, они смогут получить доступ к вакцине "Спутник V" уже с июня этого года.



Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный для профилактики заражения COVID-19, разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.



Ранее власти Словакии не стали дожидаться официального одобрения регулятора Евросоюза и вслед за Венгрией зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V". По словам премьер-министра страны Игоря Матовича, в период с мая по июнь Словакия должна получить 2 млн доз средства, предназначенного для вакцинации от коронавируса.



Автор: Злата Богатова

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