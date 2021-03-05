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В Китае впервые устроили столкновение двух скоростных поездов
5.3.2021 11:48
Фото: da-info.pro
Производитель поездов CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. сообщает об окончании испытаний на ударопрочность высокоскоростных поездов, которые проводились впервые в Китае.
В краш-тесте были задействованы два состава по восемь вагонов, уточняет ИА Синьхуа.
В рамках краш-теста пассивной безопасности специалисты провели столкновение двух высокоскоростных поездов на восемь вагонов. Вес каждого из них составлял 462 тонны. Во время испытаний движущийся на скорости 36 км/ч состав протаранил стоящий.
Как отмечают специалисты, подобные эксперименты позволяют получить очень важные данные, в частности, о поглощении энергии при внезапном столкновении. В результате разработчики смогут усовершенствовать методы, способные максимально защитить пассажиров и свести к минимуму возможные повреждения в случае аварий.
Старший эксперт по проектированию поездов компании Ли Бенхуай рассказал о планах в будущем углублять такого рода исследования, связанные с ударопрочностью. Разработчики также следят за последними мировыми достижениями, касающимися техники безопасности при эксплуатации высокоскоростных поездов.
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