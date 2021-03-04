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Посол России в США счел неприемлемыми претензии по поводу прав человека в РФ


08:28
Посол России в США счел неприемлемыми претензии по поводу прав человека в РФФото: finglobal.ru

В Москве считают неприемлемыми претензии со стороны Соединенных Штатов по вопросам соблюдения прав человека в РФ.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался на эту тему в дискуссионном клубе "Космос-клаб".

Как заявил посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, никто не имеет права учить Москву, как жить. Дипломат назвал неприемлемыми любого рода претензии американской стороны, касающиеся ситуации с правами человека в нашей стране по поводу ситуации с Алексеем Навальным.  Заявление Антонова опубликовано в официальном Facebook посольства РФ в Вашингтоне.

Глава дипмиссии в Вашингтоне назвал "истерикой" обсуждения ситуации вокруг Алексея Навального, продолжающиеся за рубежом. По словам Антонова, от Москвы "безапелляционно требуют признания вины" за якобы использованное химическое оружие. Однако при этом без каких-либо внятных объяснений "отметаются" все контраргументы и официальные обращения представителей РФ за получением конкретных сведений.

Антонов подчеркнул, что власти США объявили о введении новых санкционных ограничений, "не удосужившись предъявить доказательства". Хотя речь идет о том, что гражданина РФ осудил за экономические преступления российский суд в соответствии с действующим в нашей стране законодательством. Поэтому все призывы к освобождению можно считать "вмешательством во внутренние дела суверенного государства", указал посол.

В начале февраля столичный Симоновский суд отменил условное наказание Алексею Навальному, вынесенное ранее по т.н. "делу Ив Роше", назначив реальный срок. Период, который он уже успел провести под домашним арестом, зачли "день в день".

16 февраля состоялось заседание палаты судей ЕСПЧ, по итогам которого было принято решение об обязательном и незамедлительном освобождении оппозиционера Алексея Навального. Регламент суда позволяет ему выносить решения о предписании определенной обеспечительной меры другим государствам в случаях, когда заключенным могут грозить риски для жизни и здоровья.

В Москве решение ЕСПЧ расценили как неправомерное, беспрецедентное и заведомо неосуществимое. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вердикт по делу Алексея Навального является поспешным и ангажированным. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о неправомерной попытке вмешательства во внутренние дела РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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