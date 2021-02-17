Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле назвали неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

14:39

Фото: crimea-news.info



Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Алексея Навального является ангажированным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Официальный представитель Кремля подчеркнул, что речь идет о неправомерной попытке вмешательства во внутренние дела РФ.



Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве возникло много вопросов из-за подобного решения. Он указал на "поспешность в принятии" и явную ангажированность вынесенного в Страсбурге вердикта, передает РБК.



Ранее решение ЕСПЧ прокомментировал министр юстиции Константин Чуйченко. Он назвал требование освободить Алексея Навального "беспрецедентным" и "заведомо невыполнимым". Чуйченко при этом отметил, что вердикт не является обоснованным, т.к. в нем нет указаний на какие-либо факты и нормы права, позволяющие его принять. Речь идет о "явно политическом" решении, которое способно лишь осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы, подчеркивал глава ведомства.



16 февраля состоялось заседание палаты судей ЕСПЧ, по итогам которого было принято решение об обязательном и незамедлительном освобождении оппозиционера Алексея Навального. Регламент суда позволяет ему выносить решения о предписании определенной обеспечительной меры другим государствам в случаях, когда заключенным могут грозить риски для жизни и здоровья.



В начале февраля столичный Симоновский суд отменил условное наказание Алексею Навальному, вынесенное ранее по т.н. "делу Ив Роше", назначив реальный срок. Период, который он уже успел провести под домашним арестом, зачли "день в день". После оглашения приговора адвокаты оппозиционера выразили намерение добиваться его освобождения и обратиться в Комитет министров Совета Европы в связи с неисполнением вердикта Европейского суда по делу "Ив Роше".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 173

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