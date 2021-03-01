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США вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за Навального


20:17
США вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за НавальногоФото: smi2.net

Власти Соединенных Штатов приняли решение о введении новых санкций в отношении российских физлиц и организаций, передает ТАСС.

Причиной этого стала ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

По данным Reuters, информация поступила от высокопоставленного члена администрации США, проводившего телефонный брифинг для представителей СМИ.

Как стало известно, руководство Соединенных Штатов ввело санкционные ограничения в отношении ряда россиян. Меры затронут семь высокопоставленных должностных лиц РФ, заявила представитель американской администрации.

В ходе сегодняшнего телефонного брифинга, специально проводившегося для журналистов, представительница властей заявила о том, что Вашингтон намерен решительно отреагировать "на отравление и лишение свободы оппозиционера Алексея Навального". Госпитализацию Алексея Навального она при этом сравнила с инцидентом, который три года назад случился с экс-сотрудником разведки Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

Ранее официальный Брюссель обнародовал новый санкционный перечень, составленный из-за ситуации с Навальным. В список, в частности, вошли, глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов, начальник СКР Александр Бастрыкин и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

Автор: Злата Богатова

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