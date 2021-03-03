|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
80-летний Пеле привился от коронавируса
3.3.2021 14:11
Фото: dpchas.com.ua
Легендарный бразильский футболист Пеле вакцинировался от COVID-19.
На своей странице в инстаграме спортсмен назвал незабываемым день, в который ему сделали прививку от коронавируса.
По словам спортсмена, вакцинация от COVID-19 стала для него заметным событием. Пеле подчеркнул, что "пандемия еще не закончилась", и потому до момента, когда большинству людей не поставят прививки, очень важно "соблюдать дисциплину". Футболист рекомендовал всем почаще мыть руки и не выходить из дома без маски, а также стараться соблюдать социальную дистанцию.
Согласно данным, которые приводит университет Джонса Хопкинса, продолжающий отслеживать статистику по коронавирусу, Бразилия находится на третьем месте по количеству выявленных случаев заражения.
За период с начала пандемии COVID-19 в Бразилии зарегистрировали свыше 10,5 млн инфицированных, более 255,7 тыс. человек скончались. Признаны выздоровевшими около 9,4 млн жителей страны, у которых ранее подтвердился коронавирус.
На прошлой неделе Минздрав Бразилии сообщил о закупке в Индии вакцины, которая пока еще не получила официального одобрения национального регулятора. Контракт предполагает приобретение 20 млн доз препарата Covaxin.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|