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В Словакии одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
03:22
Фото: wildrome.ru
Словакия вслед за Венгрией зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V", созданную в РФ.
Власти не стали дожидаться официального одобрения регулятора Евросоюза, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Словакия стала второй страной Евросоюза, на территории которой разрешено использование "Спутника V". Применение российской вакцины было одобрено до официального решения европейского регулятора. По словам премьер-министра Игоря Матовича, в период с мая по июнь Словакия должна получить 2 млн доз средства, предназначенного для вакцинации от коронавируса.
Предполагается, что первые желающие смогут поставить прививки уже через две недели. Вакцинация в стране будет добровольной.
Первой в ЕС применение российского препарата "Спутник V" одобрила Венгрия. Соответствующее решение власти станы приняли еще 21 января. Кроме того, венгерские медики активно используют вакцину, созданную китайской компанией Sinopharm.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный для профилактики заражения COVID-19, разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил о готовящихся провокациях в отношении России. Несмотря на то, что глобальные задачи можно решать, лишь объединив усилия, за рубежом "ведется целенаправленная информационная кампания", по целому ряду вопросов озвучиваются безапелляционные и при этом бездоказательные обвинения.
Как подчеркивал глава государства, в последнее время используются самые разнообразные теории заговора, включая совершенно абсурдные предположения об отечественных достижениях в медицинской сфере, а также попытки поставить под сомнения достижения РФ в борьбе с пандемией.
Вместе с тем, число стран, одобривших российскую вакцину, продолжает расти. Словакия стала уже тридцать девятым по счету государством, где начнут использовать "Спутник V".
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