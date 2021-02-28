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Премьер-министр Венгрии поставил китайскую прививку от COVID-19
28.2.2021 22:21
Фото: vk.com
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан вакцинировался от коронавируса с использованием препарата, произведенного в Китае.
Как сообщают европейские СМИ, политик решил выбрать вакцину, созданную компанией Sinopharm.
Китайская вакцина Sinopharm применяется на территории Венгрии с 24 февраля. Первой партии препарата должно хватить на прививки для 275 тыс. человек. Венгерское руководство рассчитывает к началу лета вакцинировать порядка 70% населения страны.
В отличие от других стран Евросоюза, Венгрия использует в своей кампании по вакцинации от COVID-19 не только средства, получившие одобрение европейского регулятора EMA. В частности, в стране активно применяется российский препарат "Спутник V" и вакцина, созданная китайскими специалистами.
Ранее власти КНР разрешили использование еще двух вакцин от COVID-19 собственного производства, созданные специалистами компании CanSino Biologics и Уханьского исследовательского института биопрепаратов. Уровень эффективности этих средств составляет соответственно 65,28% и 72,51%.
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