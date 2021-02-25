ИнтерНовости - новости в стране и мире
Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»
Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»
В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после нападения на силовиков
В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело после нападения на силовиков
Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину
Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Зеленский подписал указ о «деоккупации» КрымаЗеленский подписал указ о «деоккупации» Крыма
США нанесли авиаудар по объекту в СирииСША нанесли авиаудар по объекту в Сирии
Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»
Российские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезинуРоссийские дипломаты покинули КНДР, толкая дрезину
Зонд Parker передал снимки ночного свечения ВенерыЗонд Parker передал снимки ночного свечения Венеры

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»


07:43
Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»Фото: livejournal.com

Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило к экстренному использованию в стране вакцину против COVID-19 "Спутник V" российского производства.

Об этом информирует пресс-служба местного правительства.

До того, как власти Вьетнама одобрили использование российского препарата, на территории страны разрешалось применять лишь вакцины AstraZeneca. Глава Минздрава республики Нгуен Тхань Лонг сообщал ранее о переговорах с РФ по вопросам поставок вакцины "Спутник V ", речь шла о 60 млн доз препарата.

В текущем году Минздрав Вьетнама надеется получить около 30 млн доз вакцины по прямому соглашению с AstraZeneca. Кроме того, представители официального Ханоя ведут сейчас переговоры с компанией Pfizer о поставке 30 миллионов доз вакцины в течение следующего года.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный для профилактики заражения COVID-19, разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Накануне российское правительство вдвое снизило предельную отпускную цену за два компонента отечественной вакцины "Спутник V". Теперь стоимость препарата, предназначенного для предупреждения заражения коронавирусом, составляет 866 руб. и будет единой для всех площадок, на которых производится препарат. Официально зарегистрированная предельная отпускная цена будет распространяться только на вакцину, применяемую в осуществлении масштабных госпрограмм по иммунизации в РФ.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

В ДР Конго убили итальянского послаВ ДР Конго убили итальянского посла
Медведев впервые в карьере пробился в финал Australian OpenМедведев впервые в карьере пробился в финал Australian Open
Армию России назвали одной из мощнейших в миреАрмию России назвали одной из мощнейших в мире
Тим Бертон снимет продолжение истории Семейки Аддамс для NetflixТим Бертон снимет продолжение истории Семейки Аддамс для Netflix
Яровая предлагает приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизмаЯровая предлагает приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru