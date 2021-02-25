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Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»
07:43
Фото: livejournal.com
Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило к экстренному использованию в стране вакцину против COVID-19 "Спутник V" российского производства.
Об этом информирует пресс-служба местного правительства.
До того, как власти Вьетнама одобрили использование российского препарата, на территории страны разрешалось применять лишь вакцины AstraZeneca. Глава Минздрава республики Нгуен Тхань Лонг сообщал ранее о переговорах с РФ по вопросам поставок вакцины "Спутник V ", речь шла о 60 млн доз препарата.
В текущем году Минздрав Вьетнама надеется получить около 30 млн доз вакцины по прямому соглашению с AstraZeneca. Кроме того, представители официального Ханоя ведут сейчас переговоры с компанией Pfizer о поставке 30 миллионов доз вакцины в течение следующего года.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный для профилактики заражения COVID-19, разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Накануне российское правительство вдвое снизило предельную отпускную цену за два компонента отечественной вакцины "Спутник V". Теперь стоимость препарата, предназначенного для предупреждения заражения коронавирусом, составляет 866 руб. и будет единой для всех площадок, на которых производится препарат. Официально зарегистрированная предельная отпускная цена будет распространяться только на вакцину, применяемую в осуществлении масштабных госпрограмм по иммунизации в РФ.
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