Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Вьетнаме разрешили использовать «Спутник V»

07:43

Фото: livejournal.com



Министерство здравоохранения Вьетнама разрешило к экстренному использованию в стране вакцину против COVID-19 "Спутник V" российского производства.



Об этом информирует пресс-служба местного правительства.



До того, как власти Вьетнама одобрили использование российского препарата, на территории страны разрешалось применять лишь вакцины AstraZeneca. Глава Минздрава республики Нгуен Тхань Лонг сообщал ранее о переговорах с РФ по вопросам поставок вакцины "Спутник V ", речь шла о 60 млн доз препарата.



В текущем году Минздрав Вьетнама надеется получить около 30 млн доз вакцины по прямому соглашению с AstraZeneca. Кроме того, представители официального Ханоя ведут сейчас переговоры с компанией Pfizer о поставке 30 миллионов доз вакцины в течение следующего года.



Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный для профилактики заражения COVID-19, разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.



Накануне российское правительство вдвое снизило предельную отпускную цену за два компонента отечественной вакцины "Спутник V". Теперь стоимость препарата, предназначенного для предупреждения заражения коронавирусом, составляет 866 руб. и будет единой для всех площадок, на которых производится препарат. Официально зарегистрированная предельная отпускная цена будет распространяться только на вакцину, применяемую в осуществлении масштабных госпрограмм по иммунизации в РФ.



Автор: Злата Богатова

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