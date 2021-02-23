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Путин рассказал о готовящихся провокациях против РФ в связи с борьбой с COVID-19
15:09
Фото: divanews.ru
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что в Москве располагают информацией о подготовке провокаций в отношении РФ.
Президент сообщил, что речь идет о действиях, связанных с борьбой с коронавирусом, передает ТАСС.
Глава государства поднял эту тему, когда открывал сегодняшнее заседание коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). По словам Владимира Путина, в Москве располагают сведениями о готовящихся провокациях, связанных с борьбой с коронавирусом.
Президент подчеркнул, что глобальные задачи можно решать, лишь объединив усилия. Вместе с тем, продолжаются попытки поставить под сомнения достижения РФ в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
В отношении РФ сейчас "ведется целенаправленная информационная кампания", указал российский лидер. По словам Путина, по целому ряду вопросов озвучиваются безапелляционные и при этом бездоказательные обвинения. Используются самые разнообразные теории заговора, включая совершенно абсурдные предположения об отечественных достижениях в медицинской сфере.
Россия является первым государством в мире, в котором была зарегистрирована вакцина от коронавируса. Препарат, созданный для профилактики заражения COVID-19, разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Первая российская вакцина, продолжающая получать положительные оценки по всему миру, была названа "Спутник V".
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