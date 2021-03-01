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В Пекине подготовили новый доклад о нарушениях прав человека в США


1.3.2021 20:03
Госсовет КНРФото: rusdialog.ru
Госсовет КНР

В ближайшее время будет опубликован новый доклад о нарушениях прав человека в Соединенных Штатах.

Документ был подготовлен китайскими властями, указано на официальном сайте пресс-канцелярии Госсовета КНР.

Доклад получил название "Нарушение прав человека в США — 2020". Большое место в нем уделяется различным инцидентам, случившимся в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Авторы подробно изложили различные проявления некомпетентности, спровоцировавшие трагические последствия.

В документе говорится о нарушениях демократии и последовавшем за ними политическом хаосе. Кроме того, в докладе поднимаются вопросы ущемления этнических меньшинств, а также социальных волнений и растущему неравенству между богатыми и бедными слоями населения.

Составленный Пекином доклад включает в себя описания фактов попирания властями США норм международного права, которое приводило впоследствии к гуманитарным катастрофам.

Ранее руководство КНР выразило мнение о том, что Вашингтон в последние годы оказывает деструктивное влияние на деятельность ВОЗ. Представители Пекина обвинили Соединенные Штаты в "деструктивности" после замечаний американского руководства по поводу приезда в Ухань экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Американская сторона в прошлом также не раз выступала с критикой действий китайских властей в связи с началом пандемии. В частности, экс-глава США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял о том, что коронавирус стоит называть "китайским вирусом". Американскому лидеру это определение казалось тогда "очень подходящим". Примерно в тот же период в Госдеп был вызван посол КНР. Причиной этого стали предположения о том, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военнослужащие.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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