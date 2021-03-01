|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Пекине подготовили новый доклад о нарушениях прав человека в США
1.3.2021 20:03
Фото: rusdialog.ru
Госсовет КНР
В ближайшее время будет опубликован новый доклад о нарушениях прав человека в Соединенных Штатах.
Документ был подготовлен китайскими властями, указано на официальном сайте пресс-канцелярии Госсовета КНР.
Доклад получил название "Нарушение прав человека в США — 2020". Большое место в нем уделяется различным инцидентам, случившимся в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Авторы подробно изложили различные проявления некомпетентности, спровоцировавшие трагические последствия.
В документе говорится о нарушениях демократии и последовавшем за ними политическом хаосе. Кроме того, в докладе поднимаются вопросы ущемления этнических меньшинств, а также социальных волнений и растущему неравенству между богатыми и бедными слоями населения.
Составленный Пекином доклад включает в себя описания фактов попирания властями США норм международного права, которое приводило впоследствии к гуманитарным катастрофам.
Ранее руководство КНР выразило мнение о том, что Вашингтон в последние годы оказывает деструктивное влияние на деятельность ВОЗ. Представители Пекина обвинили Соединенные Штаты в "деструктивности" после замечаний американского руководства по поводу приезда в Ухань экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Американская сторона в прошлом также не раз выступала с критикой действий китайских властей в связи с началом пандемии. В частности, экс-глава США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял о том, что коронавирус стоит называть "китайским вирусом". Американскому лидеру это определение казалось тогда "очень подходящим". Примерно в тот же период в Госдеп был вызван посол КНР. Причиной этого стали предположения о том, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военнослужащие.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|