Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти США обвинили китайских хакеров в попытках добыть сведения о вакцине от COVID-19

10:42

Фото: kapital.kz



Двум китайским гражданам предъявлено обвинение в краже коммерческих секретов и мошеннических действиях, передает Associated Press (AP).



Со ссылкой на Министерство юстиции Соединенных Штатов уточняется, что представители КНР пытались незаконно получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, которые работают над созданием вакцины от нового коронавируса.



В минувший вторник, 21 июля, было опубликовано заключение американских федеральных прокуроров. В нем говорится о том, что ущерб от действий китайских хакеров может составлять сотни миллионов долларов, настолько ценными были секретные сведения.



В тексте приводятся слова помощника генпрокурора по нацбезопасности Джона Демерса. Он отметил, что в КНР вошла "постыдный клуб" государств, власти которых предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их шпионскую деятельность. В данном случае речь идет о том, "чтобы утолять алчный голод Коммунистической партии Китая", похищая созданную тяжелым трудом интеллектуальную собственность американских и других иностранных компаний.



Сторона обвинения выступила с утверждением, что преступления были совершены в минувшем январе. Китайским киберпреступникам удалось получить незаконный доступ к компьютерным сетям биотехнической компании в штате Массачусетс, где продолжается работа по созданию вакцины от коронавируса.



Автор: Злата Богатова

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