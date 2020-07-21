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Власти США обвинили китайских хакеров в попытках добыть сведения о вакцине от COVID-19
10:42
Фото: kapital.kz
Двум китайским гражданам предъявлено обвинение в краже коммерческих секретов и мошеннических действиях, передает Associated Press (AP).
Со ссылкой на Министерство юстиции Соединенных Штатов уточняется, что представители КНР пытались незаконно получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, которые работают над созданием вакцины от нового коронавируса.
В минувший вторник, 21 июля, было опубликовано заключение американских федеральных прокуроров. В нем говорится о том, что ущерб от действий китайских хакеров может составлять сотни миллионов долларов, настолько ценными были секретные сведения.
В тексте приводятся слова помощника генпрокурора по нацбезопасности Джона Демерса. Он отметил, что в КНР вошла "постыдный клуб" государств, власти которых предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их шпионскую деятельность. В данном случае речь идет о том, "чтобы утолять алчный голод Коммунистической партии Китая", похищая созданную тяжелым трудом интеллектуальную собственность американских и других иностранных компаний.
Сторона обвинения выступила с утверждением, что преступления были совершены в минувшем январе. Китайским киберпреступникам удалось получить незаконный доступ к компьютерным сетям биотехнической компании в штате Массачусетс, где продолжается работа по созданию вакцины от коронавируса.
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