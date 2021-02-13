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Посольство Китая заявило о деструктивном влиянии США на работу ВОЗ


07:11
Посольство Китая заявило о деструктивном влиянии США на работу ВОЗФото: smi2.net

Китайское руководство выразило мнение о том, что Вашингтон в последние годы оказывает деструктивное влияние на деятельность ВОЗ.

Власти Соединенных Штатов препятствуют международной борьбе с COVID-19, указано в заявлении посольства КНР.

Китайские власти обвинили США в "деструктивности" после критики со стороны американского руководства по поводу приезда в Ухань экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление было опубликовано посольством КНР в Соединенных Штатах.

По мнению китайских дипломатов, американская сторона препятствует международной борьбе с коронавирусной инфекцией. В последние годы Вашингтон предпринимал действия, оказывающие "большое деструктивное влияние на работу многостороннего механизма ВОЗ", указано в заявлении. Представители официального Пекина выразили надежду, что в Вашингтоне смогут наконец занять "ответственную и прозрачную позицию", после чего начнут предпринимать "реальные шаги" по поддержке всеобщих мер по противодействию пандемии.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что Пекин должен предоставить сведения, касающиеся распространения коронавирусной инфекции с самых первых дней. Представитель американского руководства от лица властей США выразил обеспокоенность в связи с тем, "в каком виде" были представлены данные о расследовании экспертной миссии ВОЗ в Ухане.

По словам Салливана, у американских властей имеются вопросы по поводу того, на чем основаны выводы специалистов, работавших в Китае. Поэтому Вашингтон требует "независимого доклада", в подготовку которого не вмешивалось бы руководство КНР.

Посещавшие КНР эксперты ВОЗ провели итоговую пресс-конференцию 9 февраля. На ней было объявлено, в частности, что какого-то значительного прорыва во время визита в Ухань международному коллективу специалистов добиться не удалось. Изучая возможные причины возникновения коронавируса, эксперты сочли наиболее вероятными предположения о передаче инфекционного агента людям от диких животных через промежуточное звено.

Специалисты поясняли, что возбудитель сначала мог некоторое время распространяться в пределах какой-либо одной популяции, которая стала для него естественным "резервуаром". Мутировав, вирус сумел преодолеть межвидовой барьер и стал заразным для человека.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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