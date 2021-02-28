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На МКС после семичасового выхода в космос возвратились астронавты NASA
28.2.2021 22:39
Фото: fruugo.com
Астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер благополучно провели выход в открытое космическое пространство и возвратились на борт Международной космической станции (МКС).
Продолжительность работ, которые они проводили на поверхности станции, составила более семи часов, передает NASA.
Американские астронавты покинули МКС в 06:12 по времени Восточного побережья США (14:12 по Москве). Отсчет времени выхода в космический вакуум начали, как только скафандры перевели в режим автономного питания. Это происходило в шлюзе Quest американского сегмента станции.
Выполнив поставленные перед ними задачи, Кейт Рубинс и Виктор Гловер возвратились на станцию через семь часов четыре минуты. За этом время астронавты установили на опорном сегменте P6 крепежные конструкции, предназначенные для новых солнечных панелей, пояснили представители американского космического агентства.
Ранее членам экипажа МКС пришлось закрыть люк в отсек модуля "Звезда" из-за выявленной там утечки воздуха. Космонавтам теперь предстоит фиксировать уровень давления с использованием мановакуумметра. Предполагается, что уже завтра, 1 марта, начнутся мероприятия по герметизации первой трещины.
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