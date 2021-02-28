ИнтерНовости - новости в стране и мире
Хрущева обвинили в причастности к убийству Кеннеди
Хрущева обвинили в причастности к убийству Кеннеди
Премьер-министр Венгрии поставил китайскую прививку от COVID-19
Премьер-министр Венгрии поставил китайскую прививку от COVID-19
Экс-президент Франции Саркози получил реальный срок
Экс-президент Франции Саркози получил реальный срок
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Экс-президент Франции Саркози получил реальный срокЭкс-президент Франции Саркози получил реальный срок
В Петербурге найдена мертвой экс-участница Little BigВ Петербурге найдена мертвой экс-участница Little Big
Задержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним НовгородомЗадержаны подозреваемые в убийстве семьи под Нижним Новгородом
В Вашингтоне отреагировали на отказ Тегерана от встречи по ядерной сделкеВ Вашингтоне отреагировали на отказ Тегерана от встречи по ядерной сделке
Хоккеист «Пингвинов» сломал шею во время матча Кубка МосквыХоккеист «Пингвинов» сломал шею во время матча Кубка Москвы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На МКС после семичасового выхода в космос возвратились астронавты NASA


28.2.2021 22:39
На МКС после семичасового выхода в космос возвратились астронавты NASAФото: fruugo.com

Астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер благополучно провели выход в открытое космическое пространство и возвратились на борт Международной космической станции (МКС).

Продолжительность работ, которые они проводили на поверхности станции, составила более семи часов, передает NASA.

Американские астронавты покинули МКС в 06:12 по времени Восточного побережья США (14:12 по Москве). Отсчет времени выхода в космический вакуум начали, как только скафандры перевели в режим автономного питания. Это происходило в шлюзе Quest американского сегмента станции.

Выполнив поставленные перед ними задачи, Кейт Рубинс и Виктор Гловер возвратились на станцию через семь часов четыре минуты. За этом время астронавты установили на опорном сегменте P6 крепежные конструкции, предназначенные для новых солнечных панелей, пояснили представители американского космического агентства.

Ранее членам экипажа МКС пришлось закрыть люк в отсек модуля "Звезда" из-за выявленной там утечки воздуха. Космонавтам теперь предстоит фиксировать уровень давления с использованием мановакуумметра. Предполагается, что уже завтра, 1 марта, начнутся мероприятия по герметизации первой трещины.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

После гибели рабочего на Имилорском месторождении возбудили делоПосле гибели рабочего на Имилорском месторождении возбудили дело
В Китае представили публике образцы лунного грунтаВ Китае представили публике образцы лунного грунта
Названы главные риски для экономики России в 2021 годуНазваны главные риски для экономики России в 2021 году
Россиянина признали виновным в госизменеРоссиянина признали виновным в госизмене
Facebook публиковала объявления о незаконной продаже лесов АмазонииFacebook публиковала объявления о незаконной продаже лесов Амазонии

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru