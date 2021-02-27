|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На МКС изолировали отсек с утечкой воздуха
27.2.2021 08:20
Фото: supergran.ru
Космонавты закрыли люк в отсек модуля "Звезда" на МКС, где ранее была выявлена утечка воздуха.
Об этом в ходе переговоров с ЦУПом сообщил космонавт Сергей Рыжиков. Трансляцию вело NASA.
Теперь членам экипажа каждые четыре часа предстоит фиксировать давление в отсеке с использованием мановакуумметра. Предполагается, что космонавты приступят к мероприятиям по герметизации первой трещины первого марта. Готовясь к началу работы, в пятницу они уже провели тренировку.
Трещину размерами примерно 4 сантиметра на станции выявили минувшей осенью. Место утечки было установлено при помощи чайных пакетиков, после чего дефект попытались заделать временными средствами. После ликвидации утечки темпы падения давления понизились, однако полностью устранить их не удалось. Сейчас космонавты активно продолжают поиски других мест возможной утечки.
Впервые о возобновившейся утечке воздуха на МКС стало известно еще минувшим летом. Как сообщали тогда в "Роскосмосе", члены экипажа были вынуждены изолироваться в пределах российского модуля "Звезда", пока проверялся уровень давления в американском сегменте. Позднее глава госкопорации Дмитрий Рогозин заявил о том, что выявленная утечка является незначительной и почти не улавливается приборами.
В "Роскосмосе" ранее также прокомментировали на публикации в СМИ о возможных причинах появления дефекта. Предположения о неком внешнем воздействии российские специалисты сочли преждевременными.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|