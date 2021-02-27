Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На МКС изолировали отсек с утечкой воздуха

27.2.2021 08:20

Фото: supergran.ru



Космонавты закрыли люк в отсек модуля "Звезда" на МКС, где ранее была выявлена утечка воздуха.



Об этом в ходе переговоров с ЦУПом сообщил космонавт Сергей Рыжиков. Трансляцию вело NASA.



Теперь членам экипажа каждые четыре часа предстоит фиксировать давление в отсеке с использованием мановакуумметра. Предполагается, что космонавты приступят к мероприятиям по герметизации первой трещины первого марта. Готовясь к началу работы, в пятницу они уже провели тренировку.



Трещину размерами примерно 4 сантиметра на станции выявили минувшей осенью. Место утечки было установлено при помощи чайных пакетиков, после чего дефект попытались заделать временными средствами. После ликвидации утечки темпы падения давления понизились, однако полностью устранить их не удалось. Сейчас космонавты активно продолжают поиски других мест возможной утечки.



Впервые о возобновившейся утечке воздуха на МКС стало известно еще минувшим летом. Как сообщали тогда в "Роскосмосе", члены экипажа были вынуждены изолироваться в пределах российского модуля "Звезда", пока проверялся уровень давления в американском сегменте. Позднее глава госкопорации Дмитрий Рогозин заявил о том, что выявленная утечка является незначительной и почти не улавливается приборами.



В "Роскосмосе" ранее также прокомментировали на публикации в СМИ о возможных причинах появления дефекта. Предположения о неком внешнем воздействии российские специалисты сочли преждевременными.



Автор: Злата Богатова

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