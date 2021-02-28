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В Карачаево-Черкесии пойман подозреваемый в нападении на силовиков
28.2.2021 22:33
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии задержали местного жителя по подозрению в причастности к вооруженному нападению на силовиков.
Инцидент в Малокарачаевском районе республики был зафиксирован в ночь на 25 февраля.
Как передает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МВД, одного из подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились в Черкесске. По данным ведомства, фигурант дела о нападении на сотрудника Росгвардии сопротивления не оказал.
Полиция продолжает поиски второго подозреваемого, также являющегося местным жителем.
ЧП случилось в ночь на минувший четверг, 25 февраля, когда двое силовиков пытались проверить документы у мужчин, вызвавших подозрения. Отказавшись выполнять требования представителей властей, злоумышленники оказали сопротивление, открыв огонь по правоохранителям.
Ранее в столице Дагестана двое мужчин пытались напасть на сотрудников полиции. В результате ЧП сотрудник МВД был госпитализирован с пулевым ранением плеча. Ответным огнем один из злоумышленников был ранен, его доставили в одну из больниц Махачкалы, где он позднее скончался.
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