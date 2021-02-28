Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Дагестане умер один из напавших на полицейских

28.2.2021 18:21

Фото: vk.com



В одной из больниц Махачкалы скончался подозреваемый в вооруженном нападении на полицейских.



По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело.



В Махачкале двое мужчин пытались напасть на сотрудников полиции, передают российские СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов Дагестана. По данным регионального СУ СКР, инцидент был зафиксирован у ресторана "Столичный" на улице Железнодорожная накануне, 27 февраля.



По данным ведомства, прицельную стрельбу из травматического оружия по полицейским начал 25-летний местный житель. В результате ЧП сотрудник МВД был госпитализирован с пулевым ранением плеча. Нападение на представителей ППС произошло около 20:00 по местному времени. Ответным огнем один из злоумышленников был ранен и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Позднее подозреваемый скончался в больнице.



В пресс-службе МВД Дагестана уточнили, что полицейские пытались проверить документы у двух молодых людей, однако те отказались выполнять требования правоохранителей и оказали сопротивление.



Ранее в Ленинградской области было задержано несколько человек после конфликта со стрельбой в кафе в Шлиссельбурге. В потасовке участвовали более полусотни человек. Фигурантами уголовного дела уже стали восемь мужчин возраста 23-36 лет. Во время обысков по местам проживания подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, а также значительное количество боеприпасов.



Автор: Злата Богатова

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