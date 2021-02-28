Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Большунов завоевал золото ЧМ в скиатлоне

28.2.2021 21:50

Фото: vk.com



Российский спортсмен Александр Большунов одержал победу в скиатлоне - забеге на 15 км классическим стилем и 15 км свободным, завоевав первое в его карьере золото на мировых чемпионатах.



Соревнования проводятся в Оберстдорфе (ФРГ).



На чемпионате мира по лыжным видам спорта Александру Большунову для преодоления этой дистанции потребовались 1 час 11 минут 33,9 секунды. Следом за 24-летним российским спортсменом финишировали пять норвежцев.



Серебро получил Симен Хегстад Крюгер, отставший от лидера гонки на 1,1 секунды, замкнул тройку Ханс Кристер Холунд (1,7).



В забеге также участвовали россияне Иван Якимушкин, показавший восьмой результат, Алексей Червоткин (18) и Евгений Белов (23).



Золотая медаль Большунова стала первой на этом турнире для отечественной команды. Кроме того, лыжник впервые в своей карьере получил награду высшего достоинства на ЧМ. В прошлом четыре раза показывал второй результат и дважды лидировал в общем зачете Кубка мира. Участвуя в Олимпиадах, спортсмен три раза завоевал серебро и один раз - бронзу.



Ранее Россия впервые с 1996 года завоевала золото ЧМ в забеге на 500 м среди конькобежек. На чемпионате мира в голландском Херенвене лидировала Ангелина Голикова, преодолевшая дистанцию за 37,141 секунды. Второе место в Херенвене заняла хозяйка турнира Фемке Кок, а замкнула тройку лидеров замкнула еще одна представительница нашей сборной Ольга Фаткулина.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.2.2021 18:49 СМИ: Месси может остаться в «Барселоне»

СМИ: Месси может остаться в «Барселоне» 26.2.2021 08:33 Россиянам не разрешили выступить на ЧЕ-2021 по легкой атлетике

Россиянам не разрешили выступить на ЧЕ-2021 по легкой атлетике 23.2.2021 00:50 Тренер «Рейнджерс» отреагировал на обвинения в адрес Панарина

Тренер «Рейнджерс» отреагировал на обвинения в адрес Панарина 21.2.2021 15:26 Дацик нокаутировал Дижона

Дацик нокаутировал Дижона 20.2.2021 14:44 Японка Наоми Осака снова выиграла Australian Open