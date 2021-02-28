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Большунов завоевал золото ЧМ в скиатлоне


28.2.2021 21:50
Большунов завоевал золото ЧМ в скиатлонеФото: vk.com

Российский спортсмен Александр Большунов одержал победу в скиатлоне - забеге на 15 км классическим стилем и 15 км свободным, завоевав первое в его карьере золото на мировых чемпионатах.

Соревнования проводятся в Оберстдорфе (ФРГ).

На чемпионате мира по лыжным видам спорта Александру Большунову для преодоления этой дистанции потребовались 1 час 11 минут 33,9 секунды. Следом за 24-летним российским спортсменом финишировали пять норвежцев.

Серебро получил Симен Хегстад Крюгер, отставший от лидера гонки на 1,1 секунды, замкнул тройку Ханс Кристер Холунд (1,7).

В забеге также участвовали россияне Иван Якимушкин, показавший восьмой результат, Алексей Червоткин (18) и Евгений Белов (23).

Золотая медаль Большунова стала первой на этом турнире для отечественной команды. Кроме того, лыжник впервые в своей карьере получил награду высшего достоинства на ЧМ. В прошлом четыре раза показывал второй результат и дважды лидировал в общем зачете Кубка мира. Участвуя в Олимпиадах, спортсмен три раза завоевал серебро и один раз - бронзу.

Ранее Россия впервые с 1996 года завоевала золото ЧМ в забеге на 500 м среди конькобежек. На чемпионате мира в голландском Херенвене лидировала Ангелина Голикова, преодолевшая дистанцию за 37,141 секунды. Второе место в Херенвене заняла хозяйка турнира Фемке Кок, а замкнула тройку лидеров замкнула еще одна представительница нашей сборной Ольга Фаткулина.

Автор: Злата Богатова

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