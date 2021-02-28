|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Большунов завоевал золото ЧМ в скиатлоне
28.2.2021 21:50
Фото: vk.com
Российский спортсмен Александр Большунов одержал победу в скиатлоне - забеге на 15 км классическим стилем и 15 км свободным, завоевав первое в его карьере золото на мировых чемпионатах.
Соревнования проводятся в Оберстдорфе (ФРГ).
На чемпионате мира по лыжным видам спорта Александру Большунову для преодоления этой дистанции потребовались 1 час 11 минут 33,9 секунды. Следом за 24-летним российским спортсменом финишировали пять норвежцев.
Серебро получил Симен Хегстад Крюгер, отставший от лидера гонки на 1,1 секунды, замкнул тройку Ханс Кристер Холунд (1,7).
В забеге также участвовали россияне Иван Якимушкин, показавший восьмой результат, Алексей Червоткин (18) и Евгений Белов (23).
Золотая медаль Большунова стала первой на этом турнире для отечественной команды. Кроме того, лыжник впервые в своей карьере получил награду высшего достоинства на ЧМ. В прошлом четыре раза показывал второй результат и дважды лидировал в общем зачете Кубка мира. Участвуя в Олимпиадах, спортсмен три раза завоевал серебро и один раз - бронзу.
Ранее Россия впервые с 1996 года завоевала золото ЧМ в забеге на 500 м среди конькобежек. На чемпионате мира в голландском Херенвене лидировала Ангелина Голикова, преодолевшая дистанцию за 37,141 секунды. Второе место в Херенвене заняла хозяйка турнира Фемке Кок, а замкнула тройку лидеров замкнула еще одна представительница нашей сборной Ольга Фаткулина.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|