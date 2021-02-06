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Большунов снова выиграл общий зачет Кубка мира
6.2.2021 16:30
Фото: metaratings.ru
Россиянин Александр Большунов второй раз подряд одержал победу в общем зачете Кубка мира, передает агентство "Интерфакс".
Федерация лыжных гонок России в лице президента Елены Вяльбе уже поздравила спортсмена с получением Большого хрустального глобуса.
Поздравив Александра Большунова с заслуженной наградой, спортивная организация пожелала лыжнику не останавливаться на достигнутом.
Россиянину, который оставался лидером практически в течение всего сезона, удалось досрочно стать триумфатором турнира. Ближайшим преследователем Александра Большунова являлся россиянин Иван Якимушкин. Но тренерский штаб отечественной сборной ранее принял решение освободить спортсмена от участия в этапах Кубка мира, проходивших в Швеции и Чехии.
В прошлом году 24-летний Большунов стал первым российским лыжником, одержавшим победу в общем зачете Кубка мира. Ранее этого добивались лишь советские спортсмены Александр Завьялов (1980/81, 1982/83) и Владимир Смирнов (1990/91), который также добивался успеха в сезоне 1993/94, выступая под флагом Казахстана.
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