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Facebook публиковала объявления о незаконной продаже лесов АмазонииFacebook публиковала объявления о незаконной продаже лесов Амазонии
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Facebook публиковала объявления о незаконной продаже лесов Амазонии


07:48
Facebook публиковала объявления о незаконной продаже лесов АмазонииФото: kapital.kz

На сайте американской компании Facebook были выявлены рекламные объявления, связанные с незаконной продажей участков в лесах бразильской Амазонии.

Размеры некоторых из них сравнимы с площадью тысячи футбольных полей, передает BBC.

"Продавцы", публиковавшие такие объявления, не имеют права на подобные сделки. При этом наиболее крупные из выставленных на продажу участков по размерам были больше тысячи футбольных полей.

Сотрудники BBC смогли встретиться с одним из тех, кто предлагал приобрести часть территории Амазонского леса. Мужчина, назвавшийся Альвимом Соузой Алвесом, просил за эти земли £25 000 и £16 400.

По данным СМИ, в последнее время мошенниками все чаще применяется стратегия вырубки. В таких случаях лес вырубается, после чего правительству направляют запрос о сняти с этих участков земли особый охраняемый статус. В результате удается получить право на продажу.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Facebook блокируют рекламу вакцинации от COVID.

Автор: Злата Богатова

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