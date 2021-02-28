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В Барселоне протестующие из-за ареста рэпера вновь устроили беспорядки
28.2.2021 12:33
Фото: imag.one
Накануне вечером в Барселоне вновь прошли массовые протестные акции.
Манифестанты продолжают требовать освобождения рэпера Пабло Хаселя, передает La Vanguardia.
В ходе беспорядков полицейские задержали более десяти человек, которые могли провоцировать стычки с силовиками и были инициаторами беспорядков.
Как стало известно, поначалу акция проходила достаточно спокойно. Колонны протестующих, подошедшие из разных районов Барселоны, встретились на одной из центральных площадей города - Plaza Universitat.
Затем манифестанты проследовали через район Раваль к бульвару Рамбла, где шествие начало приобретать совершенно другой характер. Участники акции разбивали окна в расположенных там магазинах и отделениях банков, поджигали мусорные контейнеры и кидали бутылки с горючей смесью в автомобиль полицейских.
Протестные мероприятия, проходившие в других городах Каталонии, преимущественно выглядели как мирные акции, пишут испанские СМИ.
Напомним, причиной волнений стал арест рэпера Хаселя. После того, как песни исполнителя признали экстремистскими, суд отправил его на девять месяцев в тюрьму. Помимо призывов к разжиганию ненависти, в текстах были выявлены признаки нападок на королевское семейство.
Поклонники артиста убеждены, что его арест был политически мотивирован и указывают на нарушения принципов свободы слова.
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