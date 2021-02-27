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«Союз» с первым спутником «Арктика-М» стартовал с Байконура
12:00
Фото: mail.kz
Сегодня, 28 февраля, с космодрома Байконур запустили ракету "Союз-2.1б" с первым гидрометеорологическим спутником "Арктика-М".
Предполагается, что выведение аппарата разгонным блоком займет не менее двух часов.
Ракета была запущена в 09:55 по московскому времени. Как пояснил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, метеорологические условия в тот момент были плохими, наблюдались порывы сильного ветра. Но ракета и система управления справились с задачей блестяще.
По словам Рогозина, запуск прошел успешно, хотя все происходило "на самом пределе допуска по метеоусловиям", даже с учетом выносливости "Союза-2".
Аппараты серии "Арктика-М" смогут обеспечить в круглосуточном режиме всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Кроме того, их деятельность позволит наладить надежную постоянную связь. Российские спутники такого вида смогут получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и территорий, которые к ней прилегают, не реже, чем 2-3 раза в час.
Ранее Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс", входящий в состав госкорпорации "Роскосмос", приступил к работам по созданию аппарата "Бион-М" No 2. На этом аппарате в космос запустят мышей.
Серия аппаратов "Бион" предназначена для различных биологических исследований, включая изучение влияния на живые организмы невесомости и радиации. Помимо мышей, которые являются основным объектом в рамках такого рода проектов, на орбиту в будущем предполагается направить мух, микроорганизмы и растения.
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