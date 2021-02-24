Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России создается биоспутник для отправки мышей в космос

24.2.2021 20:00

Фото: vk.com



Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс", входящий в состав госкорпорации "Роскосмос", приступает к работам по созданию аппарата "Бион-М" № 2, передает ТАСС. На этом аппарате в космос запустят мышей.



В производственных подразделениях предприятия уже начались работы по изготовлению корпусов биоспутника. В частности, производится спускаемый аппарат, приборный и агрегатный отсеки, а также створки солнечных батарей, рассказали представители РКЦ. По их словам, в рамках процесса создания спутника "Бион-М" закупается элементная база, предназначенная для комплектования аппарата.



К настоящему времени заключены все контракты, необходимые для проведения опытно-конструкторских работ. Оформление документов, связанных с изготовлением и поставкой бортовой аппаратуры, уже подходит к концу.



"Бион" - серия космических аппаратов российского производства, которые предназначены для проведения различных биологических исследований, включая изучение влияния на живые организмы невесомости и радиации. Помимо мышей, которые являются основным объектом исследований в рамках такого рода проектов, на орбиту предполагается направить мух, микроорганизмы и растения.



Ранее ученым удалось извлечь ДНК из зубов российских мамонтов возрастом в 1,2 млн лет. В течение долгого времени считалось, что генетические материалы не сохраняются в костях и зубах организмов, возраст которых превышает 100-200 тыс. лет. Однако палеогенетические технологии сейчас активно совершенствуются, все дальше отодвигая этот предел.



Автор: Злата Богатова

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