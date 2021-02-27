Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После смертельной перестрелки в Шлиссельбурге задержали 8 человек

07:00

Фото: divanews.ru



В конфликте со стрельбой в кафе в Шлиссельбурге, где погиб мужчина, участвовали более полусотни человек, передают российские СМИ со ссылкой на СУ СКР по Ленинградской области.



Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента.



В процессе следственно-оперативных мероприятий представители СКР совместно с сотрудниками полиции уже смогли установить ряд граждан, которые причастны к случившемуся. В рамках уголовного дела задержали восемь мужчин возраста 23-36 лет, пояснили в ведомстве. В ближайшее время будет решен вопрос об заключении фигурантов под стражу.



Отмечается, что во время обыском по местам проживания подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, а также значительное количество боеприпасов. В сообщении СКР отмечается, что после перестрелки в кафе также были возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и хулиганских действиях с применением оружия.



Ранее появились сведения о задержании пяти уроженцев Кавказа, среди которых был владелец заведения под названием "Баку", где в ночь на 26 февраля произошла массовая драка с перестрелкой.



По факту гибели 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору". Позже в больницу с огнестрельным ранением был доставлен еще один пострадавший. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.



Предположительно, конфликт мог произойти в ходе встречи между представителями одной диаспоры, боровшихся за сферы своего влияния.



Автор: Злата Богатова

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