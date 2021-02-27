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Под Петербургом мужчина погиб в перестрелке в кафе
27.2.2021 07:43
Фото: newstracker.ru
В Шлиссельбурге во время перестрелки в кафе был смертельно ранен мужчина.
Пострадавший скончался на месте, после его гибели возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и о незаконном обороте оружия, передают российские СМИ.
Как сообщили в СК СКР по Ленинградской области, жертвой инцидента в Шлиссельбурге стал мужчина 1982 г.р. Он получил смертельные ранения в перестрелке, которая произошла в одном из местных кафе.
Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
По данным 47news, выстрелы прозвучали в ходе конфликта, в котором принимали участие несколько десятков человек. Словесная перепалка переросла в массовую драку.
Предположительно, участниками инцидента могли быть выходцы из стран Ближнего Зарубежья, передает "Интерфакс". Со ссылкой на собственные источники в силовых структурах региона уточняется, что погибший в перестрелке мужчина не имел гражданства РФ.
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