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Под Петербургом мужчина погиб в перестрелке в кафе


27.2.2021 07:43
Под Петербургом мужчина погиб в перестрелке в кафеФото: newstracker.ru

В Шлиссельбурге во время перестрелки в кафе был смертельно ранен мужчина.

Пострадавший скончался на месте, после его гибели возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и о незаконном обороте оружия, передают российские СМИ.

Как сообщили в СК СКР по Ленинградской области, жертвой инцидента в Шлиссельбурге стал мужчина 1982 г.р. Он получил смертельные ранения в перестрелке, которая произошла в одном из местных кафе.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

По данным 47news, выстрелы прозвучали в ходе конфликта, в котором принимали участие несколько десятков человек. Словесная перепалка переросла в массовую драку.

Предположительно, участниками инцидента могли быть выходцы из стран Ближнего Зарубежья, передает "Интерфакс". Со ссылкой на собственные источники в силовых структурах региона уточняется, что погибший в перестрелке мужчина не имел гражданства РФ.

Автор: Злата Богатова

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