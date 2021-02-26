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Леди Гаге возвратили похищенных бульдогов
06:24
Фото: smi2.net
Американской поп-исполнительнице Леди Гаге возвратили похищенных питомцев, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Калифорнии.
Ранее неизвестный стрелял в помощника звезды, после чего увез двух французских бульдогов. Третий щенок убежал и позже был найден телохранителем певицы.
Как пояснили представители местного полицейского управления, животные уже смогли благополучно воссоединиться с помощниками Леди Гаги. Правоохранители отметили, что французских бульдогов доставила в участок некая женщина, имя которой не разглашается из соображений безопасности. Не приводится и никаких сведений о том, как были найдены питомцы звезды.
Ранее Леди Гага выразила готовность выплатить 500 тыс. долларов за "безопасное возвращение" похищенных Густава и Коджи. Получила ли женщина, нашедшая собак, обещанную награду, в полиции рассказать отказались. Неизвестным остаются и мотивы злоумышленника, похитившего французских бульдогов певицы.
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