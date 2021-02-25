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СМИ: неизвестный похитил собак Леди Гаги
06:04
Фото: rupostings.com
Щенок французского бульдога
В Соединенных Штатах стреляли в помощника известной американской певицы Леди Гаги, пишет LA Times.
По данным газеты, неизвестный злоумышленник совершил нападение, чтобы похитить собак звезды.
ЧП случилось в калифорнийском Лос-Анджелесе вечером минувшей среды, 24 февраля. Собак американской певицы Леди Гаги выгуливал ее помощник. В него из пистолета стрелял неизвестный, пишет газета.
Выстрелив в помощника артистки, злоумышленник увез двух французских бульдогов на автомобиле белого цвета. Третий щенок смог убежать. Спустя некоторое время собака была обнаружена телохранителем звезды.
Сведений о том, пострадал ли помощник певицы, пока нет. Известно лишь, что Леди Гага объявила вознаграждение за своих питомцев.
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