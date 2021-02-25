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В Китае одобрили еще две вакцины от коронавируса
04:12
Фото: defense.gov
Власти КНР разрешили использование еще двух вакцин от COVID-19 собственного производства, сообщают зарубежные СМИ.
Препараты смогли получить официальное одобрение от Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Китая.
Как информирует пресс-служба китайского ведомства, вакцины от коронавируса были созданы специалистами компании CanSino Biologics и Уханьского исследовательского института биопрепаратов. Уровень эффективности этих средств составляет соответственно 65,28% и 72,51%.
Первая вакцина китайского производства от COVID-19 была официально одобрена в КНР в конце прошлого года. Препарат, способный защитить от инфицирования коронавируса, разрабатывался в лабораториях компании Sinopharm.
Ранее китайское руководство обвинило Вашингтон в деструктивном влиянии на деятельность ВОЗ. Власти Соединенных Штатов препятствуют международной борьбе с COVID-19, указывалось в заявлении посольства КНР.
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