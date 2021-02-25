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Ученые обнаружили наземные грибы возрастом 630 млн лет
08:45
Фото: narodnymi.com
В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая были найдены окаменелые останки грибов возрастом 630 млн лет.
Как сообщает агентство Синьхуа, открытие было сделано коллективом ученых, в состав которого входили исследователи из КНР и США.
Речь идет о наиболее раннем ископаемом свидетельстве существования наземных грибов, сообщают специалисты. Открытие указывает на то, что предки грибов, в том числе, плесени и дрожжевых, могли колонизировать землю примерно на 200 млн лет раньше, чем предполагалось ранее.
Отчет об исследовании, которое ученые Китайской академии наук проводили совместно с американскими коллегами из Политехнического университета Виргинии, размещен в журнале Nature Communications, отмечает агентство.
Ранее ученым удалось извлечь ДНК из зубов российских мамонтов возрастом в 1,2 млн лет. В течение долгого времени считалось, что генетические материалы не сохраняются в костях и зубах организмов, возраст которых превышает 100-200 тыс. лет. Однако палеогенетические технологии сейчас активно совершенствуются, все дальше отодвигая этот предел.
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