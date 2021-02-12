Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученым удалось извлечь ДНК из зубов российских мамонтов возрастом в 1,2 млн лет

11:47

Фото: gotennis.ru



Палеогенетики смогли установить новый рекорд сохранности древней ДНК.



Как передает ТАСС, специалистам удалось извлечь геномы трех мамонтов возраста от 0,6 до 1,2 млн. лет.



Ученые получили новые сведения о процессах эволюции мамонтов, включая период, когда эти древнейшие животные приобрели свой характерный облик. Статья с описанием этого исследования появилась в научном издании Nature.



В течение долгого времени было принято считать, что ДНК не сохраняется в костях и зубах организмов, возраст которых превышает 100-200 тыс. лет. Но палеогенетические технологии сейчас активно совершенствуются, все дальше отодвигая этот предел. В 2013 году датским ученым удалось восстановить геномы пещерного медведя и лошади, живших соответственно около 300 тыс. и почти миллион лет назад.



Еще более древнюю ДНК смогли извлечь профессор Стокгольмского университета Лав Дален и его коллеги. Ученые исследовали остатки трех мамонтов, найденных ранее в РФ. Животным дали имена Адыча, Крестовка и Чукочья – в честь населенных пунктов в Якутии и на Чукотке, около которых их обнаружили.



По словам специалистов, нити ДНК мамонтов очень сильно деградировали. В результате ученым "пришлось десятки раз прочитать миллионы коротких обрывков этих молекул". Потратив значительное количество машинного времени и приложив много умственных усилий, удалось наконец получить полный геном. Профессор Лав Дален назвал это "настоящим научным чудом".



Палеогенетики полагали, что Адыча и Крестовка являются степными мамонтами (Mammuthus trogontherii)​, т.е. относятся к прямым предкам сибирских мамонтов. Но выяснилось, что одно из этих животных принадлежит к другому, неизвестному науке виду хоботных. Ближайшие его сородичи в далекие времена жили не на Чукотке или в Якутии, а на северо-западе современных Соединенных Штатов, где обитали т.н. колумбийские мамонты.



Автор: Злата Богатова

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