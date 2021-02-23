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Россиянам не разрешили выступить на ЧЕ-2021 по легкой атлетике
08:33
Фото: vk.com
Спортсменам из РФ не дали возможности выступать на Чемпионате Европы - 2021 в помещении, информирует пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Как стало известно, россиянам не был выдан статус нейтральных спортсменов.
Чемпионат Европы по легкой атлетике в этом году будет проходить без российских спортсменов. В сообщении ВФЛА подчеркивается, что руководство организации предприняло все усилия, чтобы отечественные легкоатлеты могли побороться за победу в Польше в начале весны. Однако результата добиться не удалось.
Предполагается, что вопрос возвращения нейтрального статуса спортсменам из РФ могут рассмотреть не раньше, чем 17-18 марта, когда будет проходить Совет WA (Международной легкоатлетической ассоциации). До этого момента наши спортсмены вынуждены запасаться терпением и продолжать подготовку к началу летнего сезона.
ЧЕ-2021 года по легкой атлетике в помещении состоится в Торуни 5-7 марта.
Ранее 28-летняя Мария Ласицкене в седьмой раз завоевала титул национальной чемпионки, показав лучший результат в прыжках в высоту во время зимнего чемпионата России.
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