ИнтерНовости - новости в стране и мире
Медведев прокомментировал фото фонарей в день акции сторонников Навального
Медведев прокомментировал фото фонарей в день акции сторонников Навального
В Великобритании выявлен еще один штамм коронавируса
В Великобритании выявлен еще один штамм коронавируса
В Кремле не будут комментировать интервью Сафронова до окончания следствия
В Кремле не будут комментировать интервью Сафронова до окончания следствия
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрыли аэропортНа Сицилии из-за извержения вулкана Этна закрыли аэропорт
Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о вакцине «Спутник V»Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о вакцине «Спутник V»
СМИ сообщают о гибели в ЦАР нескольких россиянСМИ сообщают о гибели в ЦАР нескольких россиян
Навального доставили в суд на заседание по делу о клеветеНавального доставили в суд на заседание по делу о клевете
Во льдах Антарктиды обнаружили неизвестных существВо льдах Антарктиды обнаружили неизвестных существ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Яблочный зефир своими руками.Яблочный зефир своими руками.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...
Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ласицкене в седьмой раз стала чемпионкой России


16.2.2021 07:00
Ласицкене в седьмой раз стала чемпионкой РоссииФото: sportbox.ru

28-летняя Мария Ласицкене снова лидировала в прыжках в высоту на зимнем чемпионате России по легкой атлетике.

Трехкратная чемпионка мира смогла показать результат 1,94 м, став в итоге семикратной национальной чемпионкой.

Наилучшим результатом на этих соревнованиях у Марии Ласицкене стала высота 1,94 м. В ранге победительницы спортсменка заявила уровень 2,00 м, но покорить его не удалось.

Второе место заняла Кристина Королева (1,91), замкнула тройку лидеров Мария Кочанова. Она показала тот же результат в 1,91, но уступила Королевой по числу попыток.

Как призналась Мария Ласицкене, она надеется на участие в зимнем чемпионате Европы. Российским спортсменам представится возможность выступить на турнире в случае, если заявка будет подана до 24 февраля. К этому времени необходимо получить статусы нейтральных спортсменов от World Athletics.

По словам прыгуньи, сейчас она также активно готовится к участию в Кубке Москвы по прыжкам в высоту под музыку, который состоится 28 февраля.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

В МЧС опровергли сведения об обрушении в ТЦ в ЩелковеВ МЧС опровергли сведения об обрушении в ТЦ в Щелкове
Фильм российского режиссера «Гунда» включен в шорт-лист «Оскара»Фильм российского режиссера «Гунда» включен в шорт-лист «Оскара»
Лавров: Россия готова разорвать отношения с ЕвросоюзомЛавров: Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом
Путин: Люди пошли на протестные акции из-за накопившейся усталостиПутин: Люди пошли на протестные акции из-за накопившейся усталости
В Китае запретили вещание BBC World NewsВ Китае запретили вещание BBC World News

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru