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Ласицкене в седьмой раз стала чемпионкой России
16.2.2021 07:00
Фото: sportbox.ru
28-летняя Мария Ласицкене снова лидировала в прыжках в высоту на зимнем чемпионате России по легкой атлетике.
Трехкратная чемпионка мира смогла показать результат 1,94 м, став в итоге семикратной национальной чемпионкой.
Наилучшим результатом на этих соревнованиях у Марии Ласицкене стала высота 1,94 м. В ранге победительницы спортсменка заявила уровень 2,00 м, но покорить его не удалось.
Второе место заняла Кристина Королева (1,91), замкнула тройку лидеров Мария Кочанова. Она показала тот же результат в 1,91, но уступила Королевой по числу попыток.
Как призналась Мария Ласицкене, она надеется на участие в зимнем чемпионате Европы. Российским спортсменам представится возможность выступить на турнире в случае, если заявка будет подана до 24 февраля. К этому времени необходимо получить статусы нейтральных спортсменов от World Athletics.
По словам прыгуньи, сейчас она также активно готовится к участию в Кубке Москвы по прыжкам в высоту под музыку, который состоится 28 февраля.
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