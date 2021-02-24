|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Предельную отпускную цену на «Спутник V» снизили вдвое
12:06
Фото: wildrome.ru
Российское правительство вдвое снизило предельную отпускную цену за два компонента отечественной вакцины "Спутник V".
Теперь стоимость препарата, предназначенного для предупреждения заражения коронавирусом, составляет 866 руб.
Министерство здравоохранения РФ перерегистрировало предельную отпускную цену за два компонента отечественной вакцины "Спутник V". Ранее она составляла 1942 руб., но после того, как правительство приняло решение о ее снижении, опустилась до 866 руб. 81 коп. (без учета НДС).
Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, стоимость будет единой для всех площадок, на которых производится препарат. Официально зарегистрированная предельная отпускная цена будет распространяться только на вакцину, применяемую в осуществлении масштабных госпрограмм по иммунизации в РФ. По словам Мантурова, стоимость вакцины власти смогли уменьшить в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства и увеличения его масштабов.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный для профилактики заражения COVID-19, разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве располагают сведениями о готовящихся провокациях в отношении России. Глава государства Президент подчеркнул, что глобальные задачи можно решать, лишь объединив усилия. Однако за рубежом "ведется целенаправленная информационная кампания", по целому ряду вопросов озвучиваются безапелляционные и при этом бездоказательные обвинения. Используются самые разнообразные теории заговора, включая совершенно абсурдные предположения об отечественных достижениях в медицинской сфере, а также попытки поставить под сомнения достижения РФ в борьбе с пандемией.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|