ИнтерНовости - новости в стране и мире
Армию России назвали одной из мощнейших в мире
Армию России назвали одной из мощнейших в мире
СМИ: в Катаре во время подготовки к ЧМ погибли 6,5 тыс. мигрантов
СМИ: в Катаре во время подготовки к ЧМ погибли 6,5 тыс. мигрантов
Байдена и Гейтса обвинили в создании снежной бури в Техасе
Байдена и Гейтса обвинили в создании снежной бури в Техасе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В голосовании за выбор памятника на Лубянке поучаствовали более 100 тыс. жителей МосквыВ голосовании за выбор памятника на Лубянке поучаствовали более 100 тыс. жителей Москвы
Предельную отпускную цену на «Спутник V» снизили вдвоеПредельную отпускную цену на «Спутник V» снизили вдвое
В Армении снят с поста военачальник, критиковавший ПашинянаВ Армении снят с поста военачальник, критиковавший Пашиняна
МИД: России необходимо ограничить использование доллараМИД: России необходимо ограничить использование доллара
Депардье предъявили обвинение в изнасилованииДепардье предъявили обвинение в изнасиловании

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?
Прокурорские будни...Прокурорские будни...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Предельную отпускную цену на «Спутник V» снизили вдвое


12:06
Предельную отпускную цену на «Спутник V» снизили вдвоеФото: wildrome.ru

Российское правительство вдвое снизило предельную отпускную цену за два компонента отечественной вакцины "Спутник V".

Теперь стоимость препарата, предназначенного для предупреждения заражения коронавирусом, составляет 866 руб.

Министерство здравоохранения РФ перерегистрировало предельную отпускную цену за два компонента отечественной вакцины "Спутник V". Ранее она составляла 1942 руб., но после того, как правительство приняло решение о ее снижении, опустилась до 866 руб. 81 коп. (без учета НДС).

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, стоимость будет единой для всех площадок, на которых производится препарат. Официально зарегистрированная предельная отпускная цена будет распространяться только на вакцину, применяемую в осуществлении масштабных госпрограмм по иммунизации в РФ. По словам Мантурова, стоимость вакцины власти смогли уменьшить в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства и увеличения его масштабов.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат, созданный для профилактики заражения COVID-19, разрабатывался специалистами НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве располагают сведениями о готовящихся провокациях в отношении России. Глава государства Президент подчеркнул, что глобальные задачи можно решать, лишь объединив усилия. Однако за рубежом  "ведется целенаправленная информационная кампания", по целому ряду вопросов озвучиваются безапелляционные и при этом бездоказательные обвинения. Используются самые разнообразные теории заговора, включая совершенно абсурдные предположения об отечественных достижениях в медицинской сфере, а также попытки поставить под сомнения достижения РФ в борьбе с пандемией.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28

Популярное

Установлена причина аномального нагрева солнечной короныУстановлена причина аномального нагрева солнечной короны
Путин рассказал о готовящихся провокациях против РФ в связи с борьбой с COVID-19Путин рассказал о готовящихся провокациях против РФ в связи с борьбой с COVID-19
Японка Наоми Осака снова выиграла Australian OpenЯпонка Наоми Осака снова выиграла Australian Open
Тренер «Рейнджерс» отреагировал на обвинения в адрес ПанаринаТренер «Рейнджерс» отреагировал на обвинения в адрес Панарина
В Москве задержана гендиректор ТГК-2В Москве задержана гендиректор ТГК-2

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru