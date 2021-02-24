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Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
24.2.2021 15:45
Фото: diez.md
В изнасиловании и сексуальных домогательствах вновь обвинили известного французского киноактера Жерара Депардье, передает агентство AFP.
О возможном преступлении сообщила 22-летняя актриса, в прошлом уже подававшая заявление в полицию.
Артистка, имя которой не называется, обвинила Жерара Депардье в домогательствах и изнасиловании. По словам пострадавшей, преступление было совершено летом 2018 года. Ранее правоохранительные органы приняли решение о закрытии уголовного дела, после чего актриса подала еще одно заявление.
По данным французских СМИ, второе заявление артистка оформила еще в середине декабря прошлого года. Со ссылкой на источники, близкие к расследованию, отмечается, что Депардье хорошо знаком с этой женщиной. Известно, что артист помогал ей с началом работы в кино.
Как заявил адвокат Ме Эрве Темим, представляющий интересы актера, Депардье решительно отвергает все обвинения в свой адрес.
В 2018 году в прессе появились сообщения о том, что в отношении Депардье могут начать расследование в связи с подозрениями в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В тот момент представители звезды уже подчеркивали, что артист "категорически отрицает причастность" к такого рода преступлениям.
Не так давно в насилии был обвинен рок-музыкант Мэрилин Мэнсон. Расследование по факту заявления бывшей подруги артиста продолжается сейчас в Соединенных Штатах.
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