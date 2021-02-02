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Сцена с Мэрилином Мэнсоном будет вырезана из третьего сезона «Американских богов»
2.2.2021 16:10
Фото: sickchirpse.com
После обвинений в адрес американского рок-певца Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Хью Уорнер) он был уволен из проекта сериала "Американские боги". Как стало известно, из-за заявлений бывшей невесты музыканта актрисы Эван Рэйчел Вуд, назвавшей экс-партнера насильником, фильм будет показан без сцен с его участием.
По данным портала The Wrap, информацию об увольнении 52-летнего Мэрилина Мэнсона уже подтвердили представители телевизионного канала Stars. В пресс-службе компании пояснили, что руководство распорядилось вырезать сцену с участием музыкантом из эпизода, который должен выйти в конце третьего сезона "Американских богов".
Прокомментировав известие, на канале подчеркнули, что Starz "недвусмысленно поддерживает" всех, кому пришлось пережить насилие.
Ранее на обвинения Вуд отреагировала администрация лейбла Loma Vista Recordings, которая расторгла контракт с Мэнсоном. В компании отметили, что не намерены продолжать сотрудничество с музыкантом и отказываются продвигать его новый альбом.
33-летняя Эван Рэйчел Вуд ранее заявила о том, что страдала от неподобающего поведения Мэрилина Мэнсона. Артист же назвал все обвинения, выдвинутые против него, "ужасными искажениями реальности". Мэнсон при этом подчеркнул, что всегда выстраивал свои личные отношения на принципах взаимного согласия.
Не так давно известная итальянская актриса Азия Ардженто подтвердила свои более ранние заявления о том, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны американского режиссера Роба Коэна. 45-летняя звезда рассказала, что кинематографист, снявший первый фильм "Форсаж" из одноименной серии, использовал наркотическое вещество ГОМК, известное как "жидкий экстази". По словам актрисы, она подверглась насилию во время съемок фильма 2002 года "Три икса".
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