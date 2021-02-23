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Amnesty International больше не считает Навального «узником совести»
23.2.2021 22:24
Фото: livejournal.com
Международная правозащитная организация Amnesty International приняла решение отозвать признание российского оппозиционера Алексея Навального "узником совести".
Об этом сообщил в своем Twitter американо-канадский журналист Аарон Мате.
Судя по скриншоту письма, которое было опубликовано Аароном Мате, Amnesty International больше не считает Алексея Навального т.н. "узником совести". Правозащитная организация при этом информирует, что перемена статуса Навального не отменяет призыва к властям РФ выпустить его на свободу.
По данным ТАСС, решение Amnesty International связано с рядом высказываний, которые блогер сделал в середине 2000-х годов. Как пояснил медиаменеджер организации по странам Восточной Европы и Центральной Азии Александр Артемьев, правозащитники тщательно изучили видеоматериалы того периода.
Проанализировав ролики Навального, политико-юридический департамент Amnesty International дал им уровень hate speech (высказывания, направленные на разжигание ненависти). Согласно внутренним правилам организации, статус "узника совести" не могут иметь люди, публично не дезавуировавшие подобные реплики, добавил Артемьев.
В случае, если оппозиционер деанонсирует свои более ранние заявление, его статус вновь может быть изменен. Независимо от этого, правозащитники в будущем намерены продолжать добиваться немедленного освобождения Навального.
Ранее стало известно о том, что глава Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен призвать ООН к принятию мер в отношении Москвы в связи с отказом российских властей выполнить требование ЕСПЧ и освободить Алексея Навального.
16 февраля состоялось заседание палаты судей ЕСПЧ, по итогам которого было принято решение об обязательном и незамедлительном освобождении оппозиционера Алексея Навального. Регламент суда позволяет ему выносить решения о предписании определенной обеспечительной меры другим государствам в случаях, когда заключенным могут грозить риски для жизни и здоровья.
В Москве это требование назвали ангажированным, политически обусловленным, неправомерным и невыполнимым.
Напомним, в начале февраля столичный Симоновский суд отменил условное наказание Алексею Навальному, вынесенное ранее по т.н. "делу Ив Роше", назначив реальный срок. Период, который он уже успел провести под домашним арестом, зачли "день в день".
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