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Великобритания призовет ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в России


22.2.2021 14:19
Великобритания призовет ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в РоссииФото: thesun.co.uk

Принять меры в отношении России во время своего выступления в Совете по правам человека (СПЧ) ООН призовет организацию глава Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Представитель Лондона считает власти РФ виновными в нарушении прав граждан, передает The Telegraph.

Предполагается, что в рамках своего выступления глава британской дипломатии выскажет в адрес руководства РФ обвинения в нарушениях прав человека. Кроме того, Доминик Рааб намерен поднять вопрос о невыполнении международных обязательств в связи с отказом российских властей выполнить требование ЕСПЧ и освободить Алексея Навального.

Как пишет газета, цитируя заявление Рааба, речь идет о "поистине ужасной и шокирующей" ситуации, которая складывается на территории РФ, а это государство является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Кроме того, глава британского МИД собирается говорить об обстановке в Белоруссии, Китае и Мьянме, власти которых продолжают нарушать права своих граждан. В частности, Рааб выразит поддержку инициативе провести углубленное расследование СПЧ о ситуации в Белоруссии, где после "сфальсифицированных" выборов жестоко президентом жестко подавлялись все проявления инакомыслия.

Напомним, ранее Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, являющийся зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), допустил запуск чрезвычайного трехстороннего механизма СЕ, в результате которого Россию могут вывести из состава организации. В Москве к подобному развитию событий уже готовы, пояснил он в своем телеграм-канале.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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