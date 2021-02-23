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Байдена и Гейтса обвинили в создании снежной бури в Техасе
23.2.2021 14:03
Фото: viadvice.com
Среди американских пользователей социальных сетей распространяются предположения о том, что власти Соединенных Штатов могут оказаться причастны к аномальным холодам и снежной буре, которые ранее обрушились на южные территории страны.
Об этом рассказывает Business Insider.
Обвинения в адрес американских властей и лично президента Джозефа Байдена начали раздаваться после появления в Сети видеороликов о "фейковом снеге". Пользователи Facebook и TikTok распространяли материалы, снег на которых якобы был искусственным.
Помимо правительства Соединенных Штатов в причастности к непогоде обвинили и основателя компании Microsoft Билла Гейтса. По мнению американцев, стихийное бедствие в Техасе и других южных штатах может быть связано с намерениями миллиардера создать климатическое оружие.
Ранее семья 11-летнего ребенка, скончавшегося во время холодов в Техасе, потребовала 100 млн долларов в качестве компенсации от группы энергетических компаний ERCOT.
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