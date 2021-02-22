Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Родители мальчика, погибшего в Техасе из-за переохлаждения, подали иск на $100 млн

22.2.2021 11:02

Фото: glas.ru



Семья 11-летнего ребенка, скончавшегося во время холодов в Техасе, потребовала 100 млн долларов в качестве компенсации, передает ТАСС.



В качестве ответчиков родственники мальчика указали группу энергетических компаний штата ERCOT.



Судебный иск на 100 млн долларов был подан родственниками ребенка к группе энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), которая сейчас обслуживает порядка 90% потребителей в регионе, и региональной энергетической компании Entergy.



Трагическое происшествие случилось в Конро в минувший вторник, 16 февраля. В тот день 11-летнему Кристиану Павону пришлось провести ночь в неотапливаемом трейлере. В связи с отключениями электричества семья оставалась без тепла и света. По словам родственников мальчика, он скончался от холода. Но официального заключения о причинах смерти ребенка пока еще нет, отмечает телевизионный канал KHOU.



Руководство Entergy уже выразило соболезнования в связи с кончиной павона. В администрации компании подчеркнули, что крайне опечалены, узнав о случившемся, но из-за продолжающегося судебного разбирательства не могут пока давать какие-либо комментарии по поводу гибели ребенка.



В администрации ERCOT выразили уверенность, что местные энергетические компании действовали верно, когда проводили веерные отключения электроэнергии. Такое решение было принято в момент, когда техасские электросети находилась практически на грани коллапса.



Ранее число жертв непогоды в США увеличилось до тридцати четырех человек. Наибольшее количество смертельных случаев, произошедших после обрушившейся на южные штаты снежной бури, зафиксировали в Техасе. Последствием неблагоприятных метеорологических условий стало отключение электроснабжения - без света остались около 300 тыс. человек. При этом большинство из них также оказались лишены водопроводной воды.



Автор: Злата Богатова

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