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Индейский вождь требует от Jeep отказаться от наименования Cherokee
23.2.2021 12:35
Фото: livejournal.com
Вождь индейского народа чероки, который проживает на территории Соединенных Штатов, обратился к компании Jeep с требованием перестать использование его племени в названии своих машин.
Заявление Чака Хоскина-старшего цитирует телевизионный канал CNN.
По словам вождя индейской общины, США сейчас уже достигли уровня, при котором компаниям следует отказаться от использования коренных американских наименований, рисунков и тотемов в коммерческих целях. Упоминание чероки в наименовании различной продукции не делает чести индейцам, отметил Чак Хоскин-старший. Речь идет о самом дорогом, части идентичности чероки, а наименование народа "прикручено к борту автомобиля", добавил он.
В интервью CNN вождь пояснил, что его народ не согласится ни на какие сделки, после которых компания Jeep в будущем смогла бы использовать название общины.
Автопроизводитель уже отреагировал на заявление вождя. Представители компании подчеркнули, что всегда старались очень тщательно подбирать названия для своей продукции. В течение долго времени производитель автомобилей заботился "о чествовании и почитании коренных народов Америки за их благородство, доблесть и гордость", указывалось в ответе компании.
Машины под маркой Jeep Cherokee производились в период 1974-2001 годов, под маркой Jeep Grand Cherokee - начиная с 1993 года. Несколько лет назад в компании Jeep снова наладили выпуск автомобилей с использованием названия индейского народа.
Ранее руководство "дочки" Nestle сменило название своего фирменного продукта Eskimo Pie, потому что оно могло оскорбить эскимосов. Американский производитель мороженого Dreyer's вместе с множеством других компаний объявил об этом решение на фоне массовых антирасистских протестов, охвативших Соединенные Штаты летом прошлого года.
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