ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве за призывы к участию в митингах задержана Любовь Соболь
В Москве за призывы к участию в митингах задержана Любовь Соболь
Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара
Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара
После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное дело
После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное дело
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Джонсон: «Британский» штамм COVID-19 является более смертоноснымДжонсон: «Британский» штамм COVID-19 является более смертоносным
В Кремле назвали недопустимыми акции 23 январяВ Кремле назвали недопустимыми акции 23 января
Албания высылает российского дипломата из-за нарушения мер против COVID-19Албания высылает российского дипломата из-за нарушения мер против COVID-19
Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожараВласти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара
В Пуэрто-Рико обратились к Байдену с требованием деколонизацииВ Пуэрто-Рико обратились к Байдену с требованием деколонизации

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Семья убитого в полиции жителя Приморья отсудила у МВД 2 млн рублей компенсации


21.1.2021 15:14
Семья убитого в полиции жителя Приморья отсудила у МВД 2 млн рублей компенсацииФото: vk.com

Во Владивостоке суд вынес решение о выплате компенсации в размере 2 млн рублей близким местного жителя, который был избит полицейскими и позже скончался от побоев.

Смертельные травмы мужчине нанесли в отделе полиции осенью 2016 года.

Как сообщает Фонд "Общественный вердикт", адвокат которого участвовал в этом судебном процессе, дело рассматривал Первореченский районный суд Владивостока. Поданный к МВД родителями погибшего Александра Паутова иск был удовлетворен частично. Помимо двухмиллионной компенсации ведомство обязали возместить все расходы, которые были связаны с погребением погибшего мужчины.

В 2019 году тот же Первомайский районный суд столицы Приморья признал капитана полиции Евгения Шебуняева виновным по ст. 111 УК РФ. За причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой гибель потерпевшего по неосторожности, он получил тринадцать лет колонии строгого режима. Шебуняева также лишили звания и права в будущем работать в структуре МВД.

Известно, что Юрий Муллин, являвшийся "общественным помощником" полицейского, был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Осенью 2016 года Шебуняев вместе с помогавшим ему "на общественных началах" Муллиным жестоко избил 34-летнего Паутова. Житель Владивостока был доставлен в полицию после того, как его задержали по подозрению в хранении наркотических веществ. Затем фигуранты дела, пытаясь скрыть содеянное, бросили умирающего арестанта на железнодорожные пути.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

«Британский» штамм коронавируса выявлен в 60 регионах мира«Британский» штамм коронавируса выявлен в 60 регионах мира
Совет IIHF лишил Минск права на проведение ЧМ-2021 по хоккеюСовет IIHF лишил Минск права на проведение ЧМ-2021 по хоккею
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили телефонные линииВ генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили телефонные линии
Путин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиковПутин поздравил Кадырова с ликвидацией шестерых боевиков
Самолет с Навальным перенаправили в другой аэропортСамолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru