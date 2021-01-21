Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Семья убитого в полиции жителя Приморья отсудила у МВД 2 млн рублей компенсации

21.1.2021 15:14

Фото: vk.com



Во Владивостоке суд вынес решение о выплате компенсации в размере 2 млн рублей близким местного жителя, который был избит полицейскими и позже скончался от побоев.



Смертельные травмы мужчине нанесли в отделе полиции осенью 2016 года.



Как сообщает Фонд "Общественный вердикт", адвокат которого участвовал в этом судебном процессе, дело рассматривал Первореченский районный суд Владивостока. Поданный к МВД родителями погибшего Александра Паутова иск был удовлетворен частично. Помимо двухмиллионной компенсации ведомство обязали возместить все расходы, которые были связаны с погребением погибшего мужчины.



В 2019 году тот же Первомайский районный суд столицы Приморья признал капитана полиции Евгения Шебуняева виновным по ст. 111 УК РФ. За причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой гибель потерпевшего по неосторожности, он получил тринадцать лет колонии строгого режима. Шебуняева также лишили звания и права в будущем работать в структуре МВД.



Известно, что Юрий Муллин, являвшийся "общественным помощником" полицейского, был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.



Осенью 2016 года Шебуняев вместе с помогавшим ему "на общественных началах" Муллиным жестоко избил 34-летнего Паутова. Житель Владивостока был доставлен в полицию после того, как его задержали по подозрению в хранении наркотических веществ. Затем фигуранты дела, пытаясь скрыть содеянное, бросили умирающего арестанта на железнодорожные пути.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21.1.2021 23:06 Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара

Власти Харькова объявили день траура в память о жертвах пожара 21.1.2021 10:19 В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет

В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет 21.1.2021 09:23 После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное дело

После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное дело 20.1.2021 23:00 В Новосибирске на таможне задержали предметы с нацистской символикой

В Новосибирске на таможне задержали предметы с нацистской символикой 20.1.2021 22:26 Власти Абхазии отказались экстрадировать обвиняемых в убийстве Япончика