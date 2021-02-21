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Женская сеть myJulia.ru
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Facebook блокирует рекламу вакцинации от COVID
09:28
Фото: jindatheme.com
Politico сообщает о блокировке в социальной сети Facebook рекламных постов, которые посвящены вакцинации от COVID.
Предполагается, что это происходит из-за ограничений, введенных ранее в отношении публикаций на политические темы.
Введенный перед выборами президента Соединенных Штатов запрет на политическую рекламу сказался на платных публикациях, целью которых было повышение осведомленности о вакцинации от коронавируса.
Как сообщает Politico, приводя отчет о собственном исследовании, причиной блокировки сообщений о пользе и необходимости вакцинации от COVID-19 стали алгоритмы, связанные с запретом на политическую рекламу.
Представители Facebook уже признали, что у них действительно возникли проблемы такого рода. В администрации соцсети заверили, что часть заблокированной рекламы будет восстановлена.
Ранее стало известно о том, что Facebook сократит долю политических публикаций в ленте. Как указывалось на сайте компании, которой принадлежит сервис, на текущий момент доля подобного контента среди всех сообщений составляет порядка 6%.
Сокращение такого контента предполагалось начать с Бразилии, Индонезии и Канады. Предполагалось, что меры не будут распространяться на информацию, которая поступает от государственных структур, а также сведения о коронавирусе.
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